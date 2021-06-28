為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    賈永婕不僅義舉感人！粉專轉舊文讚：除了善良還很有觀念

    有醫療粉專發現，賈永婕早在5月12日就PO文指自己已經自費打了AZ疫苗。（擷取自賈永婕的跑跳人生粉專）

    有醫療粉專發現，賈永婕早在5月12日就PO文指自己已經自費打了AZ疫苗。（擷取自賈永婕的跑跳人生粉專）

    2021/06/28 22:45

    〔即時新聞／綜合報導〕藝人賈永婕近日募集防疫物資贈與需要人員，義舉感動不少台灣人。對此，有醫療粉專發現，賈永婕早在5月12日就PO文指自己已經自費打了AZ疫苗。粉專表示，那時候AZ疫苗被「黑」到沒人要打、差點過期，從那篇貼文，就可以知道賈是個聰明人，且不只是善良，還非常有觀念。

    醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」今日PO文表示，賈永婕近期的義舉感動了很多人，但她其實不只是善良，還非常有觀念。從5月12這日一篇貼文，就可以知道她是個聰明，而且有同島一命概念的人。

    粉專指出，5月12日時疫情還沒爆發，AZ被黑到打的人超少，差點過期，於是開放自費都能打，賈永婕那時就去自費打疫苗，而且告訴大家，防疫人人有責，「保護自己，也保護別人」；粉專並讚，在疫苗接種紀錄卡上，賈永婕還在國籍欄位填上「Taiwan」，「個人要再給她加100分」。

    「反觀一堆其他公眾人物，是疫苗短缺的時候特權搶打，而且打了還要黑AZ多爛，真的吐血。」粉專指出，上述代表她對疫情以及疫苗的觀念是很正確的，而且樂於發揮公眾人物的影響力，鼓勵民眾一起做正確的事。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    行善不停歇！賈永婕曝與老公爭吵還是衝屏東緣由
    2021/06/28 08:50

    行善不停歇！賈永婕曝與老公爭吵還是衝屏東緣由
    賈永婕再出手贈500萬電動過濾式呼吸防護具 陳時中：非常感謝
    2021/06/20 16:28

    賈永婕再出手贈500萬電動過濾式呼吸防護具 陳時中：非常感謝

    小額就能投資 小型電子期貨6/28上市
    兒子大膽開小英總統玩笑！ 賈永婕曝母子有趣對話網笑翻
    2021/06/19 06:00

    兒子大膽開小英總統玩笑！ 賈永婕曝母子有趣對話網笑翻
    感謝賈永婕募得252台HFNC 醫美粉專高呼「如一場及時雨！」
    2021/06/13 14:32

    感謝賈永婕募得252台HFNC 醫美粉專高呼「如一場及時雨！」

    老牌「新生活鮮羊奶」終於在全聯上架了！
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/28 09:24

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/29 00:28

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/28 16:56

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/28 14:23

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播