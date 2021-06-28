賈永婕不僅義舉感人！粉專轉舊文讚：除了善良還很有觀念

有醫療粉專發現，賈永婕早在5月12日就PO文指自己已經自費打了AZ疫苗。（擷取自賈永婕的跑跳人生粉專）

2021/06/28 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕藝人賈永婕近日募集防疫物資贈與需要人員，義舉感動不少台灣人。對此，有醫療粉專發現，賈永婕早在5月12日就PO文指自己已經自費打了AZ疫苗。粉專表示，那時候AZ疫苗被「黑」到沒人要打、差點過期，從那篇貼文，就可以知道賈是個聰明人，且不只是善良，還非常有觀念。

醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」今日PO文表示，賈永婕近期的義舉感動了很多人，但她其實不只是善良，還非常有觀念。從5月12這日一篇貼文，就可以知道她是個聰明，而且有同島一命概念的人。

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粉專指出，5月12日時疫情還沒爆發，AZ被黑到打的人超少，差點過期，於是開放自費都能打，賈永婕那時就去自費打疫苗，而且告訴大家，防疫人人有責，「保護自己，也保護別人」；粉專並讚，在疫苗接種紀錄卡上，賈永婕還在國籍欄位填上「Taiwan」，「個人要再給她加100分」。

「反觀一堆其他公眾人物，是疫苗短缺的時候特權搶打，而且打了還要黑AZ多爛，真的吐血。」粉專指出，上述代表她對疫情以及疫苗的觀念是很正確的，而且樂於發揮公眾人物的影響力，鼓勵民眾一起做正確的事。

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