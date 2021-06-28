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    「我是表演藝術」拍AV恐退學 童仲彥：若開除一定告學校

    前台北市議員童仲彥下海當AV男優，演出成人頻道Swag的性愛片，又引起爭議。（圖擷取自童仲彥臉書）

    前台北市議員童仲彥下海當AV男優，演出成人頻道Swag的性愛片，又引起爭議。（圖擷取自童仲彥臉書）

    2021/06/28 20:57

    〔記者郭安家／台北報導〕前台北市議員童仲彥正就讀樹德科技大學人類性學研究所博士班，不顧校方一再勸導，執意拍A片擔任AV男優，校方昨發表聲明深表「震驚、惋惜」，近期將開會討論童生的學籍問題。對此，童仲彥批評，校方搞威權，心中有歧視」，稱AV非法是不懂大法官釋憲精神，且「我是表演藝術」，可以欣賞；若校方開除學籍，他一定狀告學校。

    童仲彥回應，6月4日與所長討論過，這一切回到學術，他的表演藝術不具備性交易，也很遺憾是，所長認為所謂AV產業是非法，他上課報告時候， 所長沒在聽、不懂他的學術述說，心理成見；他說，任何權利是靠革命犧牲爭取而來的，他是站在身體政治批判角度，無須陷入恐懼。

    童仲彥說，該A片由成人頻道SWAG在經檢察官十點的指示改正後，屬於大法官釋憲的「軟蕊」合法出版品，完全是合法的呀！只要分級管制、不涉及暴力，就可以欣賞。

    童仲彥說，更何況他的AV主題是疫情期間保持距離的性愛，「其實AV產業、性工作者、表演藝術者，我是表演藝術」，敘說多元性別、性傾向、柏拉圖師生之愛、同志之愛，希望理性進行教育討論，可以他批判他的片子，但性教育應強調是民主、不是而上而下的威權。

    童仲彥說，如果學校要討論他的學籍問題，他兩學期以來都是全科90分、沒犯校規；若校方對他動私刑，他一定狀告學校，求償交通、精神及表演藝術損失；學校若夠聰明，應將此當教材討論。對於學校擔心影響招生，童說，他保證幫校方補滿員額，他有這量能，留下來是好事，離開學校是壞事，也希望大家可以來辯論。

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