挨批北農風暴沒做疫調 柯P：沒做案例不會變少 都是媒體帶風向

市長柯文哲表示，在疫情最嚴重時，北市1週1200例不含黑數，公布足跡是沒有意義的，若公布足跡，會以為沒有去那些地方就不會感染，這是假象的安全感。（北市府提供）

2021/06/28 19:16

〔記者郭安家／台北報導〕台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市長柯文哲今天於臨時防疫記者會，被媒體問及北市府為何不上傳資料至衛福部各縣市確診活動史網頁，衛生局今天於議會重申都有做疫調；至於標準為何？市長柯文哲回應，在疫情最嚴重時，北市1週1200例不含黑數，公布足跡是沒有意義的，若公布足跡，會以為沒有去那些地方就不會感染，這是假象的安全感。

柯文哲說，所以科學認為，案例達上千時公布足跡是沒有意義，做完疫調後會上傳足跡，其實疫調台北市有做，怎麼沒做？最近媒體一直在帶風向說台北市沒有做疫調，「奇怪，怎麼會沒有做疫調？沒有做疫調，這些案例不會自動自發減少，這也是有做疫調。」

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柯文哲說，現在如果數量少了，要公布是可以，這1、2天可以開始公布發病前3天的足跡，但是若超過14天可以拿下來，不要放在那裡製造恐慌，所以確診病例少時公布足跡才有意義；1週上千例公布足跡幹什麼？只是製造混亂，一點意義都沒有。

至於幾例才做疫調，台北市政府發言人陳智菡補充，內部討論是20例以下，不是20例以上。

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