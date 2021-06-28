疫苗爆打潮又惹怨！澎湖擴大第10優先與非在籍者接種

澎湖開放第十類對象施打疫苗，馬公第一衛生所一早就湧入民眾。（蔡光庭提供）

2021/06/28 19:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗速度過慢，導致中央分配莫德納疫苗數額減半，縣長賴峰偉下令現有疫苗7月12日前要接種完畢，並將接種對象擴大至第10類，今（28）日湧現爆打潮，卻未有相關配套措施，再度引爆民怨，縣府今再開放實際在澎工作民眾接種。

由於澎湖縣政府宣布，即日起開放全縣50歲以上對象施打疫苗，一早各鄉市衛生所、三總澎湖分院、衛生福利部澎湖醫院及配合診所等，都詢問電話不斷，更出現大批人潮湧入登記施打，但因配套措施未上路，場面顯得混亂，更讓外界質疑有群聚的危險性。

請繼續往下閱讀...

澎湖縣政府民政處已協調各鄉市公所，請村里幹事通知符合資格者登記造冊，衛生所擇期開設「社區接種站」，或通知至指定地點接種。民眾另可直接向11家衛生所、三總澎湖分院、部立澎湖醫院及5家合約診所預約接種。另外衛生局目前規劃至人數較多的社區開設「社區接種站」，「社區接種站」將分為施打莫德納區、AZ疫苗區，兩區同時施打。但莫德納疫苗只供75歲以上長者及前6類對象施打。

另外，針對50歲以上設籍澎湖的旅台民眾，澎湖縣政府表示，現階段仍屬全國三級警戒，建議留在現居地，暫緩跨區移動，避免增加感染風險，待解除三級警戒後，再視情況在現居地或返澎施打疫苗。至於實際居住澎湖、在澎工作，如工地施工所需，而從台灣來的工作者等，雖然沒有在澎湖設籍，但考量其生活圈以澎湖為主，而且人數不多，此類人士符合50歲以上者，可在澎湖施打疫苗。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

三總澎湖分院也出現施打疫苗人潮，讓外界擔憂群聚危險性。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法