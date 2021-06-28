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    陳柏惟號召募集 贈千支護目鏡保醫護

    台灣基進立委陳柏惟（右）今天將民眾捐贈的1000支護目鏡轉贈給台中榮總，副院長葛光中（左）出面代表接受表示感謝。（記者陳建志翻攝）

    台灣基進立委陳柏惟（右）今天將民眾捐贈的1000支護目鏡轉贈給台中榮總，副院長葛光中（左）出面代表接受表示感謝。（記者陳建志翻攝）

    2021/06/28 19:41

    〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進立委陳柏惟體認防疫就像一場耐力賽，第一線的醫護人員尤其辛苦，因此需要充足的物資作最堅強的後盾，號召熱心企業和善心人士，募集了上千隻的護目鏡，今天早上將護目鏡轉贈給台中榮總、龍井區公所，由副院長葛光中、龍井區長戴燕如代表接受，對於民眾的支持表達感謝。

    立委陳柏惟表示，台灣進入三級警戒已經1個多月，目前將延長到7月12日，這段期間多虧醫護守在第一線，採檢、照顧病患，包括護目鏡等防疫物資也快速消耗，而近期我們自行購買，還有美日等友邦捐贈的疫苗也陸續抵台，讓醫護又增加打疫苗的工作。

    許多民眾都對於醫護站在第一線辛苦防疫感到心疼和感謝，希望能出微薄之力守護醫護，做第一線最強力的後援，經過號召與民間友人的自發性贊助，今天先將全方位五金百貨提供的1000支護目鏡轉贈台中榮總，由副院長葛光中代表出面接受，未來也將持續把護目鏡送至其他醫療院所。

    今天陳柏惟服務處特助陳玄曄也協同市政顧問張心祐捐贈100個護目鏡給龍井區公所，提供給疫苗快打站的防疫工作人員使用，由龍井區長戴燕如代表出面接受，對民眾支持表示感謝。

    陳柏惟強調，在經歷1個多月的三級警戒後，可以理解民眾對於防疫感到疲乏，但因目前Delta變種病毒在全球擴散，並已經進入台灣社區，現在才是守住台灣的關鍵時刻，因防疫就像一場耐力賽，而在第一線的醫護是承擔風險最高的族群，希望大家持續保持警戒做好自身防疫措施，共同守護醫護量能。

    台灣基進立委陳柏惟服務處今天捐贈100個護目鏡給龍井區公所，區長戴燕如（中）感謝民眾的支持。（記者陳建志翻攝）

    台灣基進立委陳柏惟服務處今天捐贈100個護目鏡給龍井區公所，區長戴燕如（中）感謝民眾的支持。（記者陳建志翻攝）

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