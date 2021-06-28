「圓寶」滿周歲線上慶生 抓周想當「營養調配師」

「圓寶」滿周歲。（動物園提供）

2021/06/28 13:11

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立動物園大貓熊「圓寶」今天將滿1歲，由於園區因疫情關閉，動物園今天上午推出「圓寶抓周生日活動」直播，讓遊客透過網路為圓寶慶生。圓寶更在動物園的抓周活動中，一把抓下「營養調配師」竹筒。

根據民間習俗，孩子滿周歲這天要抓周，也算是另類的性向測驗，動物園今天特別準備了5個竹筒，分別刻上動物醫生、營養調配師、保育員、企業CEO等職業讓圓寶選擇。結果保育員架好抓周竹筒後，圓寶卻待在棲架上遲遲不下來，只好由保育員「公主抱」將牠移動到抓周位置，圓寶接著一把抓下「營養調配師」竹筒，但在下一秒「保育員」竹筒也因震動太大「匡噹」一聲掉了下來，後來更將「動物醫生」竹筒一把扯下。

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動物園今天也精心設計獨一無二的生日蛋糕，蛋糕以目前的生活情境為主軸，雙層冰塊蛋糕的上層用蘋果雕刻「平安快樂」四字象徵祝福，並用葡萄鋪出「stay home」，形容圓寶目前的生活狀況，也希望大家都能配合待在家。蛋糕最上層的1字型甘蔗，象徵1周歲與愛的祝福；冰雕小熊置於中間並戴上奇異果雕花口罩，旁邊掛上窩窩頭做成的吊輪胎圈，想呈現出圓寶在居家防疫生活仍然很自在豐富，口罩與水果雕成的酒精噴罐則是想要提醒大家好好保護自己加強防疫。

蛋糕端出後，圓寶也與媽媽「圓圓」一同出場，這是圓寶的第一個蛋糕，看到蛋糕的牠非常好奇，馬上靠近享用，圓圓也一口咬住中間支撐的甘蔗，瞬間將蛋糕推倒在地。

保育員表示，圓寶喜愛甜的食物，甘蔗是她出生到現在第一次碰到的食材，也因為甘蔗比較甜，只有在這種特別的日子裡會做成特製蛋糕給牠們享用。在蛋糕墜地之後，圓寶馬上吃起了葡萄、也嘗試吃了甘蔗，讓牠的吃蛋糕初體驗圓滿落幕。

「圓圓」一把扯下支撐蛋糕的干蔗。（動物園提供）

母女倆開心享用蛋糕。（動物園提供）

壽星就是要睡得那麼可愛。（動物園提供）

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