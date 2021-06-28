稻江、台觀將關校 師生聲明嘆無奈：淪私校孤兒損權益 遭疫情噤聲

稻江、台觀將在近期退場，兩校師生尚有229人，今感慨退場悲歌遭到疫情噤聲，但仍呼籲關注學生受教權，若有損害不排除流血抗爭。（資料照）

2021/06/28 11:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕稻江科技暨管理學院與台灣觀光學院皆將在近期關校，兩校師生今（28日）無奈聲明，已淪私校孤兒權益受損，在武漢肺炎疫情下也難上街抗議，種種悲歌遭到噤聲，呼籲社會關注，也籲教育部後續防堵不肖管理階層，保障原校上課到畢業等受教權益。

教育部日前通過審議，稻江預計7月31日停辦關校，台觀則是9月1日，兩校師生統計，稻江學生剩64人、台觀108人，教職員稻江剩31人（專任17人、職員14人），台觀教職員26人（專任2人、專案教師7人、職員17人），共229人的受教權及工作權受到衝擊。

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稻江及台觀師生今發布聲明，感慨在武肺疫情衝擊下，私校悲歌遭到噤聲，而面對少子女化衝擊，已有私校協會與教團推估，5年內將有10校退場，甚至2028年預判60校倒閉，諷刺也是政府對私校另類的「校正回歸」，控訴國家應妥善規劃，避免因私校退場，超過1萬名教師和6千名職員失業，衍生更嚴重的社會問題。

台觀自救會更指出，學校停辦是董事會專權與無能導致，去年12月8日申請停招，今年2月9日決議停辦，3月起財務周轉不靈，衍生欠款欠薪黑洞疑雲，但重大決策未曾與師生溝通，原有編列預算的年終獎金不見，部分教職員無法包紅包，生活周轉困難、利息還債壓力等，端午節也未見一顆粽子發放，失業下節慶日體會種種冷漠與辛酸，更是私校退場的孤兒共同心聲。

師生沉痛提出4項基本訴求，籲教育部依法監督退場私校董事會，防杜不肖管理層惡性操作，也盼補發今年年終獎金，立即公布師生安置規劃與充分溝通，參考私校退場條例草案核發教職員最高6個月離職生活慰問金，並由教育部長填製資遣教職員謀職推薦信，未來也將持續關注學生安置，稻江及台觀學生等多半因家庭等因素，無法離鄉離校上課，期望專班或原校授課直到畢業；自救會也宣稱，若損及學生受教權，不排除流血抗爭，期待官方能真正建立私校退場典範。

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