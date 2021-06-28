武漢肺炎》高雄果菜批發市場工作人員3000多人今打疫苗

防堵Delta病毒、北農群聚南燒，高雄果菜批發市場工作人員3000多人今打疫苗。（記者陳文嬋攝）

2021/06/28 22:47

首次上稿 10:36

更新時間 22:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta病毒株、北農群聚南燒，今於果菜批發市場休市，針對15家果菜、肉品批發市場，總計3000多名工作人員施打疫苗，搭配嚴格管控運銷系統，雙管齊下防堵疫情。

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此外，民政局38區公所也會同在地里長與警方，鎖定各區菜市場或路邊流動攤販，全面清查有無往來屏東縣枋山鄉攤商或送貨商，強化防疫量能，避免漏網之魚。

高屏生活圈往來密切，兩地農業交流頻繁，農業局針對6月6日後曾到屏東縣或枋山鄉供貨往來合作社、農會產銷班農民共150多人，提供衛生局進行疫情調查。

市府擴大防疫層級，針對枋山專案接觸者，共匡列596人採檢，已採檢457人呈現陰性，其中農會及市場匡列68人採檢，已採檢61人，檢驗結果陰性13人、檢驗中48人；貨運及相關者應檢198人，已採檢198人，檢驗結果陰性188人、檢驗中10人。

高市有15家果菜、肉品、花卉、家禽批發市場、屠宰場等，每天合計進出近萬人潮，市府鎖定工作人員、批發商等施打疫苗，並為防堵北農群聚南燒，針對與北農接觸的貨運行、合作社司機，以及農會承辦運銷人員，同步完成接種疫苗，今整體施打率超過7成。

農業局長張清榮表示，市府早於5月起超前部署，嚴格管控運銷系統，要求果菜批發市場、農會、合作社、集貨場，並加強車輛、環境清潔消毒，人員進出量體溫、戴口罩、酒精消毒，搭配工作人員等施打疫苗，透過雙管齊下，全面防堵疫情，民眾可以放心採購。

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