丁守中自爆振興醫院打AZ疫苗 同批接種名單竟多達百人

丁守中本月23日在臉書PO文鬆口確實施打AZ疫苗，據了解，北市府追查出振興醫院在當時施打的名單高達百人。（資料照）

2021/06/28 00:02

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨前立委丁守中坦承在台北市振興醫院接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗，台北市政府追查，竟發現振興醫院當時同批施打的名單高達百人，恐是好心肝診所違規施打事件翻版；市府已連續幾天比對名單，詳查還有哪些人違規，對案情三緘其口。對此，市府發言人陳智菡僅說，目前仍在清查中，若有進一步訊息將會對外公布。

丁守中五月曾在臉書PO文，呼籲政府開放中國疫苗，甚至自稱「願意帶頭施打」，卻被爆已接種AZ疫苗，本月23日在臉書鬆口坦承確實已施打AZ疫苗，還自爆5月26日醫院通知他屬於第一類優先施打對象，院內尚有剩下的AZ疫苗要他儘速完成注射。

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據了解，丁守中這一自爆不得了，隨後引發連鎖效應。

前副總統連戰夫婦也是在振興醫院施打疫苗，台北市衛生局確認振興醫院施打對象包括連戰夫婦、8位志工都不是健保志工，6月22日裁處，依傳染病防治法開罰30萬元，但丁守中也在振興醫院打疫苗，黃珊珊24日記者會上承諾要查，若查證屬實將依法處理。

媒體26日於北市府防疫記者會追問，振興醫院被查到除了連戰夫婦還打了8名志工，名嘴爆料其中有連家人和藍營人士，聽說連戰子女連詠心、連勝武5月間也打過疫苗，至於丁守中的部分，市府24日回答說要查。至於丁守中案是否會另外開罰？黃珊珊並未鬆口，僅說有多少證據做多少事，有查到的部分已開罰振興醫院30萬元，如果還有其他人有狀況的話，歡迎提出相關具體事證，或是提出檢舉，北市府將進行稽查。

據了解，台北市衛生局日前前往振興醫院稽查，確定丁守中是5月26日施打，不過清查過程竟發現，和丁守中一起施打的那批名單高達百人，恐是第二起好心肝診所違規施打事件，由於規模不小，針對這件事情北市府高層也相當謹慎，打算比對、清查名單，確定後再對外公布，因此至今對外皆三緘其口。

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