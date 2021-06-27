餘菸未熄露餡！ 6男女群聚打麻將最高罰60萬

張姓男子找5名男女友人到家裡打麻將，沒想到太吵，讓鄰居報警檢舉。（記者陳恩惠翻攝）

2021/06/27 23:22

［記者陳恩惠／桃園報導］國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，外縣市也曾因麻將牌咖群聚而新增病例，值此呼籲民眾最好宅在家不外出之際，左鄰右舍一點風吹草動，都能讓警方查到違反室內群聚規定；桃園警分局青溪派出所昨晚接到報案，指稱大樓內傳出打麻將吵雜聲，警上門稽查卻未獲回應，張姓屋主應門稱已入睡，卻發現電視大開、桌上菸灰缸有未熄滅菸蒂，果然發現4男2女群聚，依違反傳染病防治法函送，最高可罰60萬元。

桃園分局表示，青溪所昨晚8點40分接到民眾檢舉，表示所住的大樓某住戶打麻將的嬉鬧聲響妨害大家的安寧，員警據報前往稽查，按門鈴等候超過10分鐘以上，才見張姓男子一副睡眼惺忪模樣，應門後不斷打著呵欠表示老早入睡，沒聽見門鈴響，同時否認有打麻將，只說有朋友來訪；但眼尖的員警發現，屋內麻將桌旁的菸灰缸還擺著不少剛抽或抽一半的菸，於是提出質疑。

請繼續往下閱讀...

張男見狀，只好承認「好幾個朋友在」，經查屋內共有4男和越南、中國籍2女子，當場開立違反傳染病防治法稽查表函送衛生局裁處。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法