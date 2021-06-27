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    聯亞二期實驗數據分析 專家：這2點比AZ好！

    聯亞生技今（27日）公布武漢肺炎疫苗UB-612二期期中報告。（圖擷取自聯亞疫苗線上記者會直播）

    聯亞生技今（27日）公布武漢肺炎疫苗UB-612二期期中報告。（圖擷取自聯亞疫苗線上記者會直播）

    2021/06/27 21:50

    〔記者邱芷柔／台北報導〕聯亞生技今（27日）公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗UB-612二期期中報告；聯亞生技表示，UB612疫苗安全性與耐受性良好符合預期，將向食藥署申請緊急使用授權（EUA）；對此，台大公衛學院流病與預醫所教授陳秀熙指出，此次聯亞提供二期橋接三期的CoP（College of Protection）「保護力預測」及「恢復者抗體血清」比較，這兩項都是國際使用的科學數據，聯亞的兩項數據都比AZ疫苗好，目前看起來效果還不錯。

    陳秀熙說，根據聯亞「保護力預測」約90%，此數據比輝瑞差一點，但比AZ還好，另外聯亞也提供了「中和抗體濃度」與「恢復者抗體血清比較」，兩者達到1倍，表示抗體濃度具有一定效價，先前AZ在二期解盲時甚至不到1倍，就目前數據看起來效果還不錯。

    不過，也有專家認為，以聯亞提供的「血清陽轉率」及「中和抗體效價」數字來看，數值偏低。

    聯亞在「免疫原性反應」方面，不分年齡組的血清陽轉率為95.65%、中和抗體效價為102.3；日前公布的高端其不分年齡組的血清陽轉率為99.8％、中和抗體效價為662。

    長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，不同實驗室抗體效價難以比較，但以高端和聯亞的數據都來自中研院，稍微可相互比較，高端的抗體效價幾乎與AZ相當，然而聯亞的抗體效價顯然偏低，有點遺憾。

    施信如說，長庚團隊也針對莫德納（Moderna）疫苗分析中和抗體效價，大約在600至700；中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，各實驗設計不同，都可能影響中和抗體高低，但數值是越高越好。

    聯亞強調，疫苗安全性與耐受性良好，且該疫苗可誘發殺手T細胞（Killer T Cell ）殺死被病毒感染細胞，可望提供中和抗體之外第二重保護力，此外，Delta變種病毒株可有相當保護力；對此專家認為，必須要進入第三期臨床試驗才能驗證疫苗保護力。

    何美鄉說，聯亞疫苗用的抗原很小，只刺激需要的抗體，跟全病毒刺激很多不需要的抗體不同，因此其安全性與耐受性好是可以預期的。

    施信如肯定聯亞疫苗的國際市場佈局及年產量可達1.2億劑，但她認為，疫苗保護力仍需進入第三期臨床試驗才能驗證。

    陳秀熙也表示，對抗變種病毒株是未來國產疫苗要追求的目標，以科學證據來看，目前高端、聯亞兩支國產疫苗數據都不錯，然而真正的保護力仍須做第三期才能確定，例如德國、越南近日的疫苗開發，到了第三期也並非全數成功，但他也強調，第三期規劃與緊急授權（EUA）並不衝突，最重要的是必須經過食藥署嚴格審查。

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