彰化75至84歲打首批莫德納 AZ開放65歲登記

彰化縣長王惠美説明疫苗施打情況。（記者張聰秋攝）

2021/06/27 20:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕印度變種病毒造成南部疫情上升，很多人希望趕快打疫苗，更有人想選疫苗廠牌，而美國送給台灣的莫德納疫苗，彰化縣分配到5萬5300劑，將在7月2日起，為75歲到84歲老人施打。

因老人打AZ牛津疫苗猝死報導多，加上，疫苗製作方法和價格差異大，使得存在哪廠牌的疫苗好，哪廠牌的就不好，因此造成長者緩打潮，目前全台疫苗仍供需失衡，衞生局長葉彥伯說，疫苗嚴重的副作用相當罕見，機率大約是10萬至20萬分之1，非常低，發生在某些特定族群，所以，不論施打哪一廠牌，牛津AZ疫苗、默德納疫苗、輝瑞疫苗，只要有疫苗就請趕快打，3種疫苗都好且安全。

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今天彰化本土個案+0，累積確診人數258人，近5日核酸檢測陽性率為0.08%，核酸檢測累計陽性率為0.46%，完成篩檢人數5萬5583人，居家隔離人數102人，累計居家隔離人數為2970人，平均每位確診者的居家隔離人數是12人。

中央流行疫情指揮中心撥發彰化縣第一批莫德納疫苗為5萬5300劑，彰化將於6月28日配送第一批第一波莫德納疫苗3萬3600劑，7月8日配送第一批第二波2萬1700劑，第一波以設籍彰化縣75至84歲長者為對象進行施打，扣除已接種AZ疫苗的1萬9377人，符合接種資格有4萬4356人。施打通知單將於明天起由村里長發送。

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縣長王惠美說，設籍本縣某鄉鎮市，想在其他鄉鎮市施打者，以及住在縣內但未設籍的75至84歲長者，有施打疫苗意願，可找當地村里長造冊通知。

縣內尚有AZ疫苗，縣府即日起開放65歲以上長者以領有重大傷病卡或罹患慢性病者為優先施打，可向醫院診所預約。

彰化衞生局長葉彥伯呼籲大家有疫苗趕快打，不用選廠牌。（記者張聰秋攝）

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