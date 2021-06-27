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    台南市今增8確診 黃偉哲視察安南區社區篩檢站打氣

    台南市長黃偉哲視察安南區即將啟用的社區篩檢站及果菜市場清消情形。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲視察安南區即將啟用的社區篩檢站及果菜市場清消情形。（台南市政府提供）

    2021/06/27 19:46

    ［記者劉婉君／台南報導］台南市今天（27日）新增8例本土確診個案，為安南區家族群聚感染，台南市政府嚴陣以待，市長黃偉哲下午召開防疫記者會後，隨即前往安南區視察即將啟用的社區篩檢站，以及台南市綜合農產品批發市場（果菜市場）的清消情形。

    此起安南區家族群聚傳染事件，共匡列104人，市府表示，昨日已完成14場次確診者足跡消毒，共計動員45人次、消毒車15車次、使用漂白水216公升。

    黃偉哲表示，為防堵疫情擴散，必須找出更多可能的接觸者，目前該家族的同一社區鄰居皆已做完篩檢。接下來就是向外擴展到第2層做篩檢，包括同一個鄰里的居民或是覺得自己經常在附近活動，可能有接觸風險的民眾，都可到篩檢站做篩檢。

    黃偉哲指出，南市過去發生及今天公布的疫情，有部分個案足跡或多或少與市場相關，因此，市府特別著重市場的防疫。今天個案足跡之一的果菜市場，也是再次深度清消的重點，目前果菜市場旁邊的花卉市場也設置篩檢站，方便每天出入的攤商業者、貨車駕駛等高風險接觸者進行篩檢。

    黃偉哲呼籲，為了自己及家人的健康，若有懷疑自己接觸到確診者或足跡高度重疊，就趕快去做篩檢，如果已經出現不適症狀，立刻撥打防疫專線（06）2880180。若能儘早發現，不僅能早期治療，更可保護家人。

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    台南市27日新增8例本土病例，確診者足跡之一的台南市綜合農產品批發市場（果菜市場）進行清消作業。（台南市政府提供）

    台南市27日新增8例本土病例，確診者足跡之一的台南市綜合農產品批發市場（果菜市場）進行清消作業。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲視察安南區即將啟用的社區篩檢站及果菜市場清消情形。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲視察安南區即將啟用的社區篩檢站及果菜市場清消情形。（台南市政府提供）

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