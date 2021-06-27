台南市今增8確診 黃偉哲視察安南區社區篩檢站打氣
［記者劉婉君／台南報導］台南市今天（27日）新增8例本土確診個案，為安南區家族群聚感染，台南市政府嚴陣以待，市長黃偉哲下午召開防疫記者會後，隨即前往安南區視察即將啟用的社區篩檢站，以及台南市綜合農產品批發市場（果菜市場）的清消情形。
此起安南區家族群聚傳染事件，共匡列104人，市府表示，昨日已完成14場次確診者足跡消毒，共計動員45人次、消毒車15車次、使用漂白水216公升。
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黃偉哲表示，為防堵疫情擴散，必須找出更多可能的接觸者，目前該家族的同一社區鄰居皆已做完篩檢。接下來就是向外擴展到第2層做篩檢，包括同一個鄰里的居民或是覺得自己經常在附近活動，可能有接觸風險的民眾，都可到篩檢站做篩檢。
黃偉哲指出，南市過去發生及今天公布的疫情，有部分個案足跡或多或少與市場相關，因此，市府特別著重市場的防疫。今天個案足跡之一的果菜市場，也是再次深度清消的重點，目前果菜市場旁邊的花卉市場也設置篩檢站，方便每天出入的攤商業者、貨車駕駛等高風險接觸者進行篩檢。
黃偉哲呼籲，為了自己及家人的健康，若有懷疑自己接觸到確診者或足跡高度重疊，就趕快去做篩檢，如果已經出現不適症狀，立刻撥打防疫專線（06）2880180。若能儘早發現，不僅能早期治療，更可保護家人。
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