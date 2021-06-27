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    台中太平250戶育賢3期社宅動工，市府：外牆不再加鐵絲網

    太平育賢段社會住宅三期工程近日動土，預計興建250戶，2024年底完工。（記者陳建志翻攝）

    太平育賢段社會住宅三期工程近日動土，預計興建250戶，2024年底完工。（記者陳建志翻攝）

    2021/06/27 18:29

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平育賢段社會住宅三期近日開工動土，將興建地下3層地上12層建築，包括1房型和2房型共250戶，預計2024年底完工；二期已經在2019年動工，預計在2022年中完工；屆時包括已經入住的一期，共有970戶，並有托嬰中心、親子館等社福設施，因一期外牆鐵絲網的裝飾淪為竊賊攀爬的利器，市府都發局表示，2期和3期都不會有相同的設計。

    太平區人口不斷成長，為滿足民眾居住需求，提升生活品質，育賢段社會住宅一期300戶已經完工入住，二期420戶則預計明年中完工，最後一處的三期，本週三舉行開工動土典禮，因疫情關係由市府都發局長黃文彬帶領住宅發展工程處處長陳全成等人焚香祝禱，祈求工程順利。

    市府住宅處指出，三期的基地位於一期和二期中間，為地下3層地上12層建築，將提供1房型81戶、2房型169戶共250戶，地面層並設有托嬰中心、親子館等社福設施，連同一、二期將是一處有970戶的社宅基地，預計2024年底完工。

    因去年才由市長盧秀燕風光舉行入住儀式的一期社宅，今年4月卻發生承租住戶，利用外牆的鐵絲網裝飾當攀爬工具，連續闖入5戶行竊，讓單身女住戶嚇得花容失色。住宅處長陳全成表示，鐵絲網淪為竊賊行竊攀爬的工具已進行改善，因2、3期的建築師和1期並不同，有特別注意此問題，外牆不會再設計類似的裝飾。

    太平育賢段社會住宅三期工程週三動土，因一期社宅外牆的鐵絲網裝飾，淪為竊賊攀爬利器，住宅處表示三期外觀不會有同樣的設計。（記者陳建志攝）

    太平育賢段社會住宅三期工程週三動土，因一期社宅外牆的鐵絲網裝飾，淪為竊賊攀爬利器，住宅處表示三期外觀不會有同樣的設計。（記者陳建志攝）

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