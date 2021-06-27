為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    店家實聯制未供紙筆遭顧客大鬧 報警引網友兩極意見

    進商店等公共場所須貫徹實聯制方可入內，但有一店家因未提供紙筆實聯制引發顧客大鬧；示意圖。（資料照）

    進商店等公共場所須貫徹實聯制方可入內，但有一店家因未提供紙筆實聯制引發顧客大鬧；示意圖。（資料照）

    2021/06/27 16:49

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，進商店等公眾場所需貫徹實聯制，掃QRcode或紙筆登記方可入內。一名網友表示，近日去店家買吃的，但前面一名客人沒帶手機無法掃碼，店家又未提供紙本登記，客人因此大鬧阻止店家做生意，店家報警卻影響其餘顧客消費；此事在臉書社團引發網友兩極意見，更引來老闆親自澄清。

    這名網友在臉書「爆怨2公社」po文，表示剛剛去一家燒餅店，一名客人沒帶手機所以不能進店買燒餅，他堅持跟店家說「你沒有手寫實聯制是你的問題，已損害我的權益」，要求店家優先處理這件事，並且阻止後面的客人購買。

    原po說，店家因此停下手邊工作報警處理，他就成為後面倒楣的客人，久久無法買到燒餅「有必要這麼勞師動眾，請警察過來處理嗎?」「請問我們後面客人的權益在哪裡？」

    此文引發網友兩極意見，支持店家的網友表示「那個人腦袋確定有帶嗎？店家可以決定要不要賣他耶！況且，他這樣的情形；有妨礙營業跟妨礙自由的嫌疑噢！」、「人家開店的，可以選擇他想要營業的方式，那是他的自由」、「老闆堅持真的是好事！就不爽提供手寫啊，不開心以後別來就好」。

    也有網友批評老闆「老闆有義務監管客人落實實名制，客人沒有手機，老闆提供手寫實名制也不難吧？」、「店家一般都會準備二種沒錯吧，還是有少數人沒有手機或忘記帶手機，就留一下紙本資料不就好了嗎」、「沒辦法使用手機的狀況很多，我覺得手寫是基本吧」。

    對此，老闆在留言區澄清，已去電疾病管制局及新北市政府衛生局，得到的答案是「一切合法」，無任何法條規定店家一定要實名與實聯。老闆強調，「買賣是一個你情我願的事情」，再次對今天受消費糾紛影響的客人說聲抱歉。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    加油禁用手機怎麼掃實聯制？網怕危險員工一句話解惑
    2021/06/03 12:13

    加油禁用手機怎麼掃實聯制？網怕危險員工一句話解惑
    快檢查長輩會不會！阿伯掃實聯制用錯方法 他一看：出事啦
    2021/06/01 22:04

    快檢查長輩會不會！阿伯掃實聯制用錯方法 他一看：出事啦

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    3大國道客運業者 實施搭車實聯制
    2021/05/18 09:57

    3大國道客運業者 實施搭車實聯制
    惡搞餐廳實聯制？他點餐前驚見「鬼畫符」 網怒：總有老鼠屎
    2021/05/15 23:28

    惡搞餐廳實聯制？他點餐前驚見「鬼畫符」 網怒：總有老鼠屎

    兼顧領息雙收益策略
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/27 15:37

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/27 09:12

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/27 09:10

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    台南爆增8例為家族群聚感染 足跡有安南區市場、全聯等多地
    2021/06/27 15:32

    台南爆增8例為家族群聚感染 足跡有安南區市場、全聯等多地

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播