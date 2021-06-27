店家實聯制未供紙筆遭顧客大鬧 報警引網友兩極意見

進商店等公共場所須貫徹實聯制方可入內，但有一店家因未提供紙筆實聯制引發顧客大鬧；示意圖。（資料照）

2021/06/27 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，進商店等公眾場所需貫徹實聯制，掃QRcode或紙筆登記方可入內。一名網友表示，近日去店家買吃的，但前面一名客人沒帶手機無法掃碼，店家又未提供紙本登記，客人因此大鬧阻止店家做生意，店家報警卻影響其餘顧客消費；此事在臉書社團引發網友兩極意見，更引來老闆親自澄清。

這名網友在臉書「爆怨2公社」po文，表示剛剛去一家燒餅店，一名客人沒帶手機所以不能進店買燒餅，他堅持跟店家說「你沒有手寫實聯制是你的問題，已損害我的權益」，要求店家優先處理這件事，並且阻止後面的客人購買。

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原po說，店家因此停下手邊工作報警處理，他就成為後面倒楣的客人，久久無法買到燒餅「有必要這麼勞師動眾，請警察過來處理嗎?」「請問我們後面客人的權益在哪裡？」

此文引發網友兩極意見，支持店家的網友表示「那個人腦袋確定有帶嗎？店家可以決定要不要賣他耶！況且，他這樣的情形；有妨礙營業跟妨礙自由的嫌疑噢！」、「人家開店的，可以選擇他想要營業的方式，那是他的自由」、「老闆堅持真的是好事！就不爽提供手寫啊，不開心以後別來就好」。

也有網友批評老闆「老闆有義務監管客人落實實名制，客人沒有手機，老闆提供手寫實名制也不難吧？」、「店家一般都會準備二種沒錯吧，還是有少數人沒有手機或忘記帶手機，就留一下紙本資料不就好了嗎」、「沒辦法使用手機的狀況很多，我覺得手寫是基本吧」。

對此，老闆在留言區澄清，已去電疾病管制局及新北市政府衛生局，得到的答案是「一切合法」，無任何法條規定店家一定要實名與實聯。老闆強調，「買賣是一個你情我願的事情」，再次對今天受消費糾紛影響的客人說聲抱歉。

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