國美館光影藝術節登場 盼照亮疫情黑暗世界

國美館辦光影藝術節。（圖：國美館提供）

2021/02/26 21:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣國際光影藝術節今晚起在國立台灣美術館戶外園區展出光影裝置，交通部長林佳龍指出，台灣國際光影藝術節如台灣燈會「姊妹版2.0」，讓元宵節不只有傳統的燈藝，也能欣賞光影科技藝術，更展現台灣對城市光環境的改造已進到新境界，助台灣在世界建立新品牌。

由文化部、交通部與國立台灣美術館合作推動的台灣國際光影藝術節今晚登場，國美館指出，今年以「黑暗之光」為展覽主題，邀請台灣、瑞士、日本、法國、澳門等8組國內外創作團隊，藉由燈光藝術作品，帶領民眾反思負面、黑暗所蘊含的正向意義，盼突破國境與疫情的隔閡，以藝術之光照亮被疫情籠罩的黑暗世界。

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文化部長李永得表示，全球過去一整年籠罩在疫情的陰影當中，近日稍微看到曙光，讓光影藝術節更顯其意義，希望藉由光及藝術的結合「為我們點亮一盞明燈，也帶領我們遠離疫情的陰影」。

李永得說，光影藝術是最能表現藝術及科技結合的形式之一，也是文化部近年推動科技藝術的重點項目，期盼光影藝術節能成為世界光影藝術家交流的重要平台，讓台灣優異的光影藝術在國際發光。

林佳龍另指出，台灣國際光影藝術節展現台灣在光影藝術跟科技的結合力，更跟國際交流，讓元宵節不只有傳統也有創新燈藝。

他說，台中市中區也是經典小鎮，透過節慶觀光帶來地方發展，今年因為疫情的關係無法讓國際的展出者來到現場，期待透過論壇進行深度的對話。

國美館指出，今年台灣國際光影藝術節展期從即日起至3月28日，參展的8組國內外藝術家團隊，包括安可工作室（瑞士）、萊普斯團隊（法國）、謝佑承X王中原（台灣）、高德亮（澳門）、黑川互動媒體藝術（台灣）、蔡宜婷（台灣）、有用主張（台灣）、千田泰廣（日本）等。

藝術家以大自然為主題，創作出各種呼應自然現象的大型戶外光影裝置，類型包括程式控制的光雕塑、按美術館自然環境所進行的現地創作，以及配合國美館5G環境設置的互動裝置，運用不同媒介，讓光呈現多元的樣貌。

國美館辦光影藝術節。（圖：國美館提供）

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