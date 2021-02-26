為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    暌違近60年！嘉義鹿草圓山宮 放火馬震撼登場

    嘉義縣鹿草鄉圓山宮今晚舉辦放火馬儀式。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣鹿草鄉圓山宮今晚舉辦放火馬儀式。（記者林宜樟攝）

    2021/02/26 21:26

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉圓山宮早期曾有「放火馬」的罕見儀式，用來祈福除疫，然而近60年來並未舉辦；因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，廟方今年決定找回傳統儀式，製作13匹大小火馬，內藏沖天炮，日前先於遶境時燒化3匹，今天元宵節，圓山宮晚上8點結合傳統擲砲台活動，正式舉辦放火馬儀式，炮聲隆隆，震撼登場，火馬燒化時相當壯觀，吸引許多民眾前來紀錄嘉義地區難得一見的景象。

    嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉、鹿草鄉代表會主席施坤霖、縣議員詹琬蓁、林緗亭、 嘉義縣工策會總幹事林沐惠等到場參與，由翁章梁進行放火馬、擲砲台點火點砲儀式；翁章梁說，圓山宮恢復傳統，重現過去少見的習俗，他將請文化觀光局及民政處研議，如何提高活動能見度，讓更多人瞭解。

    圓山宮是鹿草當地信仰中心，主祀王孫大使，根據廟方沿革，於清代建廟，1976年重建完成；主委陳日清說，當地早期為農業社會，信眾為除疫、祈福，會用稻草綁成草馬，放火燒化，象徵信眾們向天庭稟報地方疫災，請求上天派降天兵天將及兵馬為地方除疫，然而已近60年並未辦放火馬儀式。

    去年疫情爆發，廟方今年決定重新找回放火馬傳統，請製作醮紙、王船的台南市法師王明賢製作大型火馬1匹、中型火馬6匹、小型火馬6匹，火馬以竹編為骨架，以金紙用紙糊工藝手法製成。

    廟方晚間在廟前廣場上鋪上大量泥土，四周擺放數十箱排砲及金紙，中央擺放火馬，先進行祈福儀式後，在中空的馬肚內放置大量沖天炮引燃，炮聲隆隆，火馬燃燒景象壯觀，許多信眾首次看到放火馬儀式，趕緊拿起手機錄影，紀錄難得的景象。

    今天廟方也舉辦求大龜王、平安龜等活動，求得大龜王者，王孫大使可在得主家中鎮宅一年。

    嘉義縣鹿草鄉圓山宮今晚舉辦放火馬儀式。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣鹿草鄉圓山宮今晚舉辦放火馬儀式。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣鹿草鄉圓山宮今晚舉辦放火馬儀式。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣鹿草鄉圓山宮今晚舉辦放火馬儀式。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁等人到圓山宮進行放火馬儀式。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁等人到圓山宮進行放火馬儀式。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全台獨有！花壇白沙坑扛燈排鬧元宵 193年未中斷
    2021/02/26 21:04

    全台獨有！花壇白沙坑扛燈排鬧元宵 193年未中斷
    元宵節小確幸！草屯恐龍展免費參觀 還送恐龍小提燈
    2021/02/26 19:57

    元宵節小確幸！草屯恐龍展免費參觀 還送恐龍小提燈

    營養補充快狠準　體力滿點迎牛年
    崙背慈聖太子殿「年度改制」 制病符成長3成
    2021/02/26 13:17

    崙背慈聖太子殿「年度改制」 制病符成長3成
    西乞龜熱季展開 澎湖各廟宇紛紛推出各式造型龜搶市
    2021/02/26 13:07

    西乞龜熱季展開 澎湖各廟宇紛紛推出各式造型龜搶市

    助力醫護！富及第家電捐贈台大醫院
    縣市長元宵大戰！林智堅接林右昌戰帖 公開私房愛店
    2021/02/26 12:14

    縣市長元宵大戰！林智堅接林右昌戰帖 公開私房愛店
    重現近一甲子前傳統 嘉義鹿草圓山宮放火馬儀式壯觀
    2021/02/24 21:03

    重現近一甲子前傳統 嘉義鹿草圓山宮放火馬儀式壯觀
    生活今日熱門
    春節國道高乘載管制 警政署粉專：持運孕婦證明小型車不受管制
    2021/02/26 15:56

    春節國道高乘載管制 警政署粉專：持運孕婦證明小型車不受管制

    機組員檢疫規定將鬆綁// 旅遊泡泡小規模進行
    2021/02/26 05:30

    機組員檢疫規定將鬆綁// 旅遊泡泡小規模進行

    腳踏車變身「脫子機」採收向日葵種子
    2021/02/26 05:30

    腳踏車變身「脫子機」採收向日葵種子

    健保擬擴大免部分負擔 3族群約47萬人受惠
    2021/02/26 05:30

    健保擬擴大免部分負擔 3族群約47萬人受惠

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播