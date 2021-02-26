暌違近60年！嘉義鹿草圓山宮 放火馬震撼登場

嘉義縣鹿草鄉圓山宮今晚舉辦放火馬儀式。（記者林宜樟攝）

2021/02/26 21:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉圓山宮早期曾有「放火馬」的罕見儀式，用來祈福除疫，然而近60年來並未舉辦；因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，廟方今年決定找回傳統儀式，製作13匹大小火馬，內藏沖天炮，日前先於遶境時燒化3匹，今天元宵節，圓山宮晚上8點結合傳統擲砲台活動，正式舉辦放火馬儀式，炮聲隆隆，震撼登場，火馬燒化時相當壯觀，吸引許多民眾前來紀錄嘉義地區難得一見的景象。

嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉、鹿草鄉代表會主席施坤霖、縣議員詹琬蓁、林緗亭、 嘉義縣工策會總幹事林沐惠等到場參與，由翁章梁進行放火馬、擲砲台點火點砲儀式；翁章梁說，圓山宮恢復傳統，重現過去少見的習俗，他將請文化觀光局及民政處研議，如何提高活動能見度，讓更多人瞭解。

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圓山宮是鹿草當地信仰中心，主祀王孫大使，根據廟方沿革，於清代建廟，1976年重建完成；主委陳日清說，當地早期為農業社會，信眾為除疫、祈福，會用稻草綁成草馬，放火燒化，象徵信眾們向天庭稟報地方疫災，請求上天派降天兵天將及兵馬為地方除疫，然而已近60年並未辦放火馬儀式。

去年疫情爆發，廟方今年決定重新找回放火馬傳統，請製作醮紙、王船的台南市法師王明賢製作大型火馬1匹、中型火馬6匹、小型火馬6匹，火馬以竹編為骨架，以金紙用紙糊工藝手法製成。

廟方晚間在廟前廣場上鋪上大量泥土，四周擺放數十箱排砲及金紙，中央擺放火馬，先進行祈福儀式後，在中空的馬肚內放置大量沖天炮引燃，炮聲隆隆，火馬燃燒景象壯觀，許多信眾首次看到放火馬儀式，趕緊拿起手機錄影，紀錄難得的景象。

今天廟方也舉辦求大龜王、平安龜等活動，求得大龜王者，王孫大使可在得主家中鎮宅一年。

嘉義縣鹿草鄉圓山宮今晚舉辦放火馬儀式。（記者林宜樟攝）

嘉義縣鹿草鄉圓山宮今晚舉辦放火馬儀式。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁等人到圓山宮進行放火馬儀式。（記者林宜樟攝）

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