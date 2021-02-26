營業時間超短！新埔「伯公錢莊」 一年僅元宵夜開張3小時

新竹縣新埔鎮上樟樹林帶有互助會性質的「伯公錢莊」今晚再度開張，提供鄉親求財、求好運、求子交好運的機會。（記者黃美珠攝）

2021/02/26 20:57

〔記者黃美珠／新埔報導〕今晚是元宵夜，一年一度開張的新竹縣新埔鎮上樟樹林「伯公錢莊」，在晚上7點之後利用短短不過3個小時的時間，專門給該廟所在村落的居民或境內工廠員工求財、求大桔（柑）、或求丁，雙方相約1年為期償還，民眾還錢（柑）時利息雖不可不給，但任憑信眾隨意，只求展現有借有還、再借不難的誠信，是個帶有「互助會」性質的錢莊，因此迄今沒有人賴過債。

地方文史工作者黃有福說，該廟現存最老的帳本是編號「2」，上面記載第一筆帳是1962年元宵節借出、最後1筆則是1981年的元宵節資料，迄今由當地耆老、82歲的詹國明所保存著。

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所以他用1本帳本能記載20年間向伯公借金的名冊來推估，研判上樟樹林伯公編號「1」的帳本所載的，很可能就是從1940年間以後20年間曾向該伯公廟借金的信眾資料。

黃有福說，台灣寺廟借錢給信眾以幫信眾搏好運的作法是在1960年之後才廣泛流傳，以目前全台知名的南投紫竹寺為例，該寺也是在1970年代才開始這個活動，所以他大膽認為，新埔上樟樹林伯公（廟）很可能就是全台神明「開錢莊」借人錢幫忙發財的始祖。

除了給人求財，上樟樹林伯公也給人求日常生活大吉大利、或幫新婚夫妻求子。求財者借錢，求吉祥如意者則借柑橘。廟方會準備一對對的柑橘給求取者，同樣有借要加碼還。例如借1對柑橘帶回家當吉祥物的人，當場要許來年償還2對、3對等給伯公。

至於家裡想要添丁的人，元宵夜也會去拜伯公，如果來年家裡真的多了一口人，元宵夜就會帶著客家紅粄回去答謝伯公庇佑。

有些鄉親祈求新年交好運，向新埔上樟樹林伯公借桔（吉），來年也一樣加碼還桔。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮上樟樹林帶有互助會性質的「伯公錢莊」今晚再度開張，提供鄉親求財、求好運、求子交好運的機會。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮82歲鄉親詹國明手拿的就是上樟樹林伯公現存最早的借款帳簿。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮上樟樹林伯公現存最早的借款帳簿。（記者黃美珠攝）

帳本上寫滿求財或是求桔（好運）的鄉親，借、還額度。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮上樟樹林帶有互助會性質的「伯公錢莊」今晚再度開張，提供鄉親求財、求好運、求子交好運的機會。（記者黃美珠攝）

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