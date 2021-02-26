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    慶元宵抽休旅車！樂成宮點燈送摸彩券 她爽中最大獎

    樂成宮抽出各獎項。（記者張瑞楨攝）

    樂成宮抽出各獎項。（記者張瑞楨攝）

    2021/02/26 23:06

    首次上稿 20:45
    更新時間 23:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕名列三級古蹟，以「旱溪媽祖」聞名的台中市東區樂成宮，點燈安座500元以上就送摸彩券，今晚7點起現場抽獎，第一獎市價95.9萬元起的「王者休旅車」豐田RAV4，得獎幸運兒是台中市北區余小姐。樂成宮董事長郭松益說，今年18萬座燈全部點完，共收到17萬餘張摸彩券，但因防疫不辦現場公開抽獎，改為直播抽獎。

    樂成宮往年都會舉辦點燈安座500元以上贈送摸彩券活動，近年頭獎都是汽車1輛，今年是豐田休旅車RAV4，第二獎兩名，是光陽機車，第三獎也是兩名，送電動機車，四獎與五獎分別是筆記型電腦與冰箱，最後的「普通獎」共有189名，獎品包括不銹鋼刀鍋組、立扇、電子鍋、電熱水瓶等，往年都會邀請市長到場抽獎，但今年因防疫不開放信徒現場觀看抽獎，改在地下室抽獎，透過臉書直播。

    今天傍晚起，樂成宮湧入不少信徒，廟方不斷透過廣播告訴信徒「今天沒有晚會」，部分信徒在廟埕前拿手機看直播，看看自己是否幸運被抽到。

    最後，一獎豐田休旅車由代表台中市長盧秀燕的民政局長吳世瑋抽出，住在北區的余小姐抽幸運中獎，現場call out聯絡到她，在一片歡呼聲夾雜嘆息聲中達到抽獎高潮。

    郭松益也預告，今年的「旱溪媽祖遶境十八庄」正逢200週年，去年延後半年遶境，今年預計如期於國曆4月12日起駕。

    樂成宮董事長郭松益說，18萬盞燈全告罄，收到17萬多張摸彩券。（記者張瑞楨攝）

    樂成宮董事長郭松益說，18萬盞燈全告罄，收到17萬多張摸彩券。（記者張瑞楨攝）

    首獎是市價95萬餘元起的TOYOTA休旅車RAV4。（記者張瑞楨攝）

    首獎是市價95萬餘元起的TOYOTA休旅車RAV4。（記者張瑞楨攝）

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