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    228國定假日出勤 勞工局：雇主應依法給薪給假

    228國定假日出勤，勞工局指雇主應依法給薪給假。（記者蔡淑媛翻攝）

    228國定假日出勤，勞工局指雇主應依法給薪給假。（記者蔡淑媛翻攝）

    2021/02/26 21:00

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕228和平紀念日3天連假，依勞動基準法規定228屬於國定假日，雇主應依法給假並給薪，台中市勞工局指228當日若適逢勞工例假或休息日，應由勞雇雙方協商擇其他工作日補假1天；雇主如因工作需要，要求勞工228當日出勤，應徵得勞工同意，也應加倍發給工資，業者如違反相關規定，依法可處最高100萬元罰鍰，並公布名稱及負責人姓名。

    勞工局舉例說明，雇主與勞工阿誠協商將2月28日（和平紀念日）與3月5日（原工作日）對調，原2月28日已成為工作日，阿誠於該日出勤工作，雇主無須加倍發給工資，但若雇主於3月5日請阿誠出勤，因該日已調移成國定假日，雇主應依法加倍發給當日工資。

    勞工局提醒，雇主事前與勞工協商調整工作日時，應制定書面排班表與勞工確認，避免爭議；另外，按日或按時計薪的部分工時勞工，雖工作態樣不一，也適用勞基法休假規定，事業單位如違反規定，依法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名，請務必遵守相關規定。

    事業單位或勞工朋友如有勞動權益問題，可至勞工局網站首頁（ http://www.labor.taichung.gov.tw/ ）查詢，也可撥打專線04-22289111分機35200，或至勞工局服務櫃台（西屯區台灣大道三段99號文心樓1樓新市政服務中心）諮詢。

    228國定假日出勤，勞工局指雇主應依法給薪給假。（記者蔡淑媛翻攝）

    228國定假日出勤，勞工局指雇主應依法給薪給假。（記者蔡淑媛翻攝）

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