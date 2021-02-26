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    陳其邁親訪鳳梨果農：市府啟動輔導補助

    市長陳其邁訪視鳳梨農，他表示將啟動一連串措施因應中國對台鳳梨禁令。（記者洪臣宏攝）

    市長陳其邁訪視鳳梨農，他表示將啟動一連串措施因應中國對台鳳梨禁令。（記者洪臣宏攝）

    2021/02/26 17:57

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕中國禁止台灣鳳梨輸出，市長陳其邁指出，片面拒絕台灣的鳳梨出口，是有違國際貿易的常規，市府會啟動對鳳梨農的輔導跟補助。前大樹區農會總幹事張清榮表示，中國採取非市場機制打壓，是要恫嚇農民及給執政黨出難題，農民早有心理準備，將調整外銷市場比重。

    陳其邁今天在立委邱議瑩及張清榮總等人陪同下，前往大樹區鳳梨田聆聽果農心聲，並在農會簽訂鳳梨輸澳洲合約，市府宣示將推動國內通路媒合、超商截切、營養午餐食用等政策，為高雄鳳梨拓展產銷平衡的未來。

    陳其邁表示，已研擬鳳梨產銷的配套措施，包括針對非中國市場提高外銷獎勵，鼓勵貿易商分散市場，降低風險；媒合貿易商轉單其他國家，除澳洲外，亦積極媒合新加坡、日本等國；更已公告「高雄市農產線上小型機動拓銷團費用補助計畫」，透過線上拓銷方式開拓其他國家市場。

    國內市場部分，陳其邁說，將研擬國內銷售運費補貼計畫，未來更將配合中央辦理鳳梨採購加工，為高雄的鳳梨農民及農民團體尋求最大的福利，此外，高雄市已統合農民團體資訊，未來將提供公司、企業團購名單，並且利用高雄首選電商平台促銷活動、提供學童午餐截切鮮果等方式消化國內生產量。

    張清榮說，鳳梨銷檢疫最嚴格的日本都沒問題，顯見這次是政治因素，他指出，病蟲害不像動物疫情會傳染，可以用薰蒸解決，大不了退貨，為何要全面禁止？農民和中國這個不穩定市場做生意，早有心理準備。

    高市府農業局指出，高雄鳳梨種植面積約1500公頃，是全國第4大產區，尚未進入產期，去年外銷量達6590公噸，佔高雄鳳梨整體行銷1成，其中又以外銷中國為主，佔整體外銷量9成。張清榮表示，大樹區種植面積約有1000公頃，約20%銷往中國，影響層面不算太大，但大樹果農前往屏東地區種植的面積也有1000公頃，以外銷中國為主，將鼓勵出口其他國家。

    大樹區為高雄最大鳳梨產地。（記者洪臣宏攝）

    大樹區為高雄最大鳳梨產地。（記者洪臣宏攝）

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