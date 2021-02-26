為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    噁！ 阿伯超商徒手拿肉包 店員制止竟回「我都這樣抓欸」

    一名超商店員工作時發現有客人直接徒手抓取熟食包子。（圖擷取自臉書《爆怨2公社》）

    一名超商店員工作時發現有客人直接徒手抓取熟食包子。（圖擷取自臉書《爆怨2公社》）

    2021/02/26 18:20

    〔即時新聞／綜合報導〕不衛生！一名超商店員發文抱怨，近日上班時發現有一名阿伯在買熟食區的包子時，不用夾子直接徒手抓取，甚至選完不滿意放回去又再抓新的一顆，嚇得她直接大喊「阿伯！！！不能用手抓！！」沒想到阿伯竟回「我去包子店也都這樣抓欸」，讓許多網友看傻了眼。

    一名超商店員在臉書《爆怨2公社》發文透露，23日早上工作時，她看著一位阿伯走到蒸包機，接著竟直接徒手抓包子，讓她看傻了眼，沒想到阿伯抓起來看了包子後又放回去，準備再抓第2顆，讓她急忙大聲制止「阿伯！！！不能用手抓！！而且你抓了就要買單不能再放回去！」

    沒想到阿伯竟回說：「啊？我在找肉包啊，而且我去包子店也都這樣抓欸」，原PO立刻打臉說：「阿伯！！！那個都是肉包！！！旁邊有夾子！！現在疫情關係非常注重衛生！！就算疫情解除也是要用夾子夾！！這叫衛生衛生衛生！」

    阿伯聽完後邊碎念「我之前去別裡抓的就都沒事」，邊把包子放回去，這讓原PO再度大聲制止，「你抓過了就要買單！不能再放回去啦！」阿伯聽到原PO大喊只好回說，「啊？喔，好啦就這個。」

    原PO說，她承認當下自己的態度確實比較激動，加上阿伯又沒戴口罩，「第一次看人徒手抓包子，居然不是用塑膠袋去套住，而且不是包子店隨便給你抓吧，我認為是太忙了根本顧不到你在幹嘛」。不少網友見狀直呼噁心，留言「真的沒禮貌沒衛生...食物不能徒手拿是常識啊！」、「有夠噁心的，沒水準的老人」、「一定要阻止 太噁了 還好有你」、「這樣對超商包子有陰影了」、「髒死了他」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    超商捐款箱驚見「整疊千元鈔」 善心人身分曝光網友讚爆
    2021/02/25 16:53

    超商捐款箱驚見「整疊千元鈔」 善心人身分曝光網友讚爆
    他超商午睡怨顧客「用餐很吵」網友傻眼：公共場合當你家
    2021/02/23 16:48

    他超商午睡怨顧客「用餐很吵」網友傻眼：公共場合當你家

    營養補充快狠準　體力滿點迎牛年
    「早班遲到了」OK超商大唱空城 8字備註引發眾店員網友共鳴
    2021/01/17 13:14

    「早班遲到了」OK超商大唱空城 8字備註引發眾店員網友共鳴
    夾茶葉蛋誤拿關東煮夾子 店員嘆「整鍋報廢」原因曝光！
    2021/01/11 22:32

    夾茶葉蛋誤拿關東煮夾子 店員嘆「整鍋報廢」原因曝光！

    助力醫護！富及第家電捐贈台大醫院
    奧客老人盧過期三倍券也能用 超商店員火大：莫名其妙
    2021/01/06 22:25

    奧客老人盧過期三倍券也能用 超商店員火大：莫名其妙
    生活今日熱門
    春節國道高乘載管制 警政署粉專：持運孕婦證明小型車不受管制
    2021/02/26 15:56

    春節國道高乘載管制 警政署粉專：持運孕婦證明小型車不受管制

    台中坪林國小蓋新大樓 暖心企業主加碼贈課桌椅
    2021/02/25 20:15

    台中坪林國小蓋新大樓 暖心企業主加碼贈課桌椅

    沒想過無聊冬天居然還能看到「牠」！獵犬凸眼緊盯電視超開心
    2021/02/25 19:30

    沒想過無聊冬天居然還能看到「牠」！獵犬凸眼緊盯電視超開心 影片

    228連假將登場 屏東警方將依春節連假規格疏導
    2021/02/25 19:11

    228連假將登場 屏東警方將依春節連假規格疏導

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播