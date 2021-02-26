噁！ 阿伯超商徒手拿肉包 店員制止竟回「我都這樣抓欸」

一名超商店員工作時發現有客人直接徒手抓取熟食包子。（圖擷取自臉書《爆怨2公社》）

2021/02/26 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕不衛生！一名超商店員發文抱怨，近日上班時發現有一名阿伯在買熟食區的包子時，不用夾子直接徒手抓取，甚至選完不滿意放回去又再抓新的一顆，嚇得她直接大喊「阿伯！！！不能用手抓！！」沒想到阿伯竟回「我去包子店也都這樣抓欸」，讓許多網友看傻了眼。

一名超商店員在臉書《爆怨2公社》發文透露，23日早上工作時，她看著一位阿伯走到蒸包機，接著竟直接徒手抓包子，讓她看傻了眼，沒想到阿伯抓起來看了包子後又放回去，準備再抓第2顆，讓她急忙大聲制止「阿伯！！！不能用手抓！！而且你抓了就要買單不能再放回去！」

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沒想到阿伯竟回說：「啊？我在找肉包啊，而且我去包子店也都這樣抓欸」，原PO立刻打臉說：「阿伯！！！那個都是肉包！！！旁邊有夾子！！現在疫情關係非常注重衛生！！就算疫情解除也是要用夾子夾！！這叫衛生衛生衛生！」

阿伯聽完後邊碎念「我之前去別裡抓的就都沒事」，邊把包子放回去，這讓原PO再度大聲制止，「你抓過了就要買單！不能再放回去啦！」阿伯聽到原PO大喊只好回說，「啊？喔，好啦就這個。」

原PO說，她承認當下自己的態度確實比較激動，加上阿伯又沒戴口罩，「第一次看人徒手抓包子，居然不是用塑膠袋去套住，而且不是包子店隨便給你抓吧，我認為是太忙了根本顧不到你在幹嘛」。不少網友見狀直呼噁心，留言「真的沒禮貌沒衛生...食物不能徒手拿是常識啊！」、「有夠噁心的，沒水準的老人」、「一定要阻止 太噁了 還好有你」、「這樣對超商包子有陰影了」、「髒死了他」。

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