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    「臺靜農故居」紀念建築再利用計畫通過 台大規劃為人文會館

    台大中文系教授臺靜農的故居，台北市文化局文資審議委員會今天審議通過修復再利用計畫書，台大校方表示，將規劃故居為「臺靜農人文會館｣，塑造臺老師原書齋，台大會積極進行修復再利用細部設計與工程執行，以傳承臺靜農教授「龍坡丈室」的精神。（台大提供）

    台大中文系教授臺靜農的故居，台北市文化局文資審議委員會今天審議通過修復再利用計畫書，台大校方表示，將規劃故居為「臺靜農人文會館｣，塑造臺老師原書齋，台大會積極進行修復再利用細部設計與工程執行，以傳承臺靜農教授「龍坡丈室」的精神。（台大提供）

    2021/02/26 17:47

    〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學中文系教授臺靜農的故居，台北市文化局文資審議委員會今天審議通過修復再利用計畫書，台大校方表示，將規劃故居為「臺靜農人文會館｣，塑造臺老師原書齋，台大會積極進行修復再利用細部設計與工程執行，以傳承臺靜農教授「龍坡丈室」的精神。

    台大校方表示，臺靜農的故居於去年6月12日，獲台北市政府公告為紀念建築，經8個多月校內密集規劃與審查，今天獲北市文化局文資審議委員會審議通過修復再利用計畫書。

    台大說明，臺靜農為台大教授，擔任台大中文系主任達20年，奠定系學風與規模，培育英才貢獻卓著，建立台大自由學風，對台灣人文學術發展史具有深遠意涵，故居以紀念「臺老師」為主軸，非僅保存「建築本體」，也是校長管中閔積極爭取指定為紀念建築的主因。

    台大副校長周家蓓帶領工作小組，自去年6月15日起經8個多月的努力，凝聚彙集校內共識，並在同年12月通過台大校級委員會審查。台大說明，未來「臺靜農人文會館」將塑造臺老師原書齋，再現「龍坡丈室」，傳承臺老師「兼容並包、自由開放」精神，作為台大師生自由學風及人文講堂空間，打開圍牆與巷弄連結，引領人們漫步入內，成為溫羅汀地區的人文薈萃新亮點。

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