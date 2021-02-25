台南後火車站將拆除 街友棲息處少一個

台灣點燈關懷教育促進協會今晚探訪慰問街友生活。（記者洪瑞琴攝）

2021/02/25 23:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應市區鐵路地下化工程施工，現有台南火車站後站及站外地下道將於3月底拆除吹「熄燈號」，街友少1處夜晚棲息處，台灣點燈關懷教育促進協會今（25）日晚探訪提前發送元宵紅包，並主動慰問有何需求之處，協會樂意幫忙協助，為街友點亮另一盞燈。

台灣點燈關懷教育促進會 發送元宵紅包

每位街友都有不為人知的故事，小丁（化名）與母親相依為命窩宿地下道；他說，「有誰願意住在這裡，如果可以，當然要工作自力更生」。原本在工廠上班的他，因為身體健康因素而失去生活收入，一直找不到合適工作。「別人看你好手好腳，怎會當街友？」他十分無奈說，老是這樣被問，心裡真的不好受。

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夜宿街友不乏來自基隆、金門等外縣市民眾流落到台南；老李（化名）說，本來從事建築磁磚裝修工作，因為患了高血壓無法再負荷苦力，又是離婚單身無依靠，只好暫時這樣度日子。

對於這裡平日依生的地下道拆除後，未來去處如何？街友說只好再找其他地方宿息。

台灣點燈關懷教育促進協會會長李新鄉說，街友背後各有不得已苦衷，協會關懷對象以無助或失依的兒少與老弱為主要服務對象，街友也是需要被關懷的社會角落，主動發送協會資訊，可以延伸觸角服務更多人，幫助有需求的人脫離困境。

台南火車站後站及站外地下道將於3月底拆除，地下道入口已放置公告提醒。（記者洪瑞琴攝）

因應鐵路地下化工程施工，台南火車站臨時後站及跨站天橋將於3月底啟用。（記者洪瑞琴攝）

台灣點燈關懷教育促進協會理事長李新鄉（右）今晚與協會幹部探訪地下道街友，主動提供協會資訊，希望有需要幫忙的街友可尋求協助。（記者洪瑞琴攝）

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