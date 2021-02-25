為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    逾700車228時速40跑北宜 真正用路人宜改道

    新北市府日前宣布暫停區間測速，被重機車友質疑企圖「摸頭」讓抗議活動停辦，新北交大今呼籲，用路人當天宜提前改道。（資料照）

    新北市府日前宣布暫停區間測速，被重機車友質疑企圖「摸頭」讓抗議活動停辦，新北交大今呼籲，用路人當天宜提前改道。（資料照）

    2021/02/25 22:13

    〔記者闕敬倫／新北報導〕區間測速爆出資安疑慮，新北市府日前宣布暫停，改用移動式測速執法，被重機車友質疑意在針對「228北宜乖寶寶運動」，企圖以「摸頭」方式讓抗議活動停辦。對此，新北交大今呼籲，用路人當天宜提前改道。

    新北市日前公告，所有區間測速暫時停用，改以移動式測速繼續執法，後續將靜候中央找到第三方公正機關，確認無資安疑慮才會續用，不少車友質疑，新北市府此時宣布停用，僅因意圖使活動停辦或減少出席人數，未來仍會重啟。

    自2019年4月起，北宜公路19公里至23.1公里設有區間測速，速限40公里，今年擴大區間平均速率執法，台灣交通安全協會、台灣機車路權促進會等民間團體認為不合比例原則，進而發起「228北宜區間乖寶寶活動」，活動將於2月28日上午9點登場，號召車友分頭在新店區青潭國小及頭城鎮日出咖啡集合，行經北宜公路前往坪林，全程遵守速限，目前有超過700人表示會參加，約1800人表示有興趣。

    針對民團的「228北宜區間乖寶寶活動」，新北市政府警察局交通警察大隊長鄭永裕表示，當天將加派警力在適當地點觀察，自2019年實施區間測速以來，北宜公路19K至23.1K處每月事故數明顯降低，至今未發生重死亡車禍，因此決定延長監測路段，19K至56K處8路段目前已建置完成。

    新北交大指出，活動預計在2月28日上午9時至12時舉行，建議行經該路段的用路人提早改道，以節省寶貴時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抗議區間測速限速40 車友號召228上北宜公路當「乖寶寶」
    2021/02/24 18:38

    抗議區間測速限速40 車友號召228上北宜公路當「乖寶寶」
    自由追新聞》取締魔王復活！「區間測速」大執法爆爭議！
    2021/01/15 11:00

    自由追新聞》取締魔王復活！「區間測速」大執法爆爭議！
    北宜全段實施區間測速 可停等「補時」縣界排除路段外
    2020/09/27 14:22

    北宜全段實施區間測速 可停等「補時」縣界排除路段外
    飆仔注意！北宜公路區間測速 4月1日開始實施
    2019/03/15 18:01

    飆仔注意！北宜公路區間測速 4月1日開始實施
    北宜公路將實施區間測速 盼遏止危險駕駛
    2019/02/01 15:23

    北宜公路將實施區間測速 盼遏止危險駕駛
    萬里隧道「區間測速」違規降9成 北宜公路將跟進
    2018/09/11 17:06

    萬里隧道「區間測速」違規降9成 北宜公路將跟進
    生活今日熱門
    疫情衝擊仍維持營運、服務品質 華航獲航空業奧斯卡獎
    2021/02/25 13:19

    疫情衝擊仍維持營運、服務品質 華航獲航空業奧斯卡獎

    本報「邁向雙語國家論壇」// 台灣要把握再全球化契機推動
    2021/02/25 05:30

    本報「邁向雙語國家論壇」// 台灣要把握再全球化契機推動

    健保部分負擔新制 5月底上路
    2021/02/25 05:30

    健保部分負擔新制 5月底上路

    海端站道班員2死1傷 台鐵職安小組列5重點清查／維修車實習駕駛、隨車指導員各10萬元交保候傳
    2021/02/25 05:30

    海端站道班員2死1傷 台鐵職安小組列5重點清查／維修車實習駕駛、隨車指導員各10萬元交…

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播