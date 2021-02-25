逾700車228時速40跑北宜 真正用路人宜改道

新北市府日前宣布暫停區間測速，被重機車友質疑企圖「摸頭」讓抗議活動停辦，新北交大今呼籲，用路人當天宜提前改道。（資料照）

2021/02/25 22:13

〔記者闕敬倫／新北報導〕區間測速爆出資安疑慮，新北市府日前宣布暫停，改用移動式測速執法，被重機車友質疑意在針對「228北宜乖寶寶運動」，企圖以「摸頭」方式讓抗議活動停辦。對此，新北交大今呼籲，用路人當天宜提前改道。

新北市日前公告，所有區間測速暫時停用，改以移動式測速繼續執法，後續將靜候中央找到第三方公正機關，確認無資安疑慮才會續用，不少車友質疑，新北市府此時宣布停用，僅因意圖使活動停辦或減少出席人數，未來仍會重啟。

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自2019年4月起，北宜公路19公里至23.1公里設有區間測速，速限40公里，今年擴大區間平均速率執法，台灣交通安全協會、台灣機車路權促進會等民間團體認為不合比例原則，進而發起「228北宜區間乖寶寶活動」，活動將於2月28日上午9點登場，號召車友分頭在新店區青潭國小及頭城鎮日出咖啡集合，行經北宜公路前往坪林，全程遵守速限，目前有超過700人表示會參加，約1800人表示有興趣。

針對民團的「228北宜區間乖寶寶活動」，新北市政府警察局交通警察大隊長鄭永裕表示，當天將加派警力在適當地點觀察，自2019年實施區間測速以來，北宜公路19K至23.1K處每月事故數明顯降低，至今未發生重死亡車禍，因此決定延長監測路段，19K至56K處8路段目前已建置完成。

新北交大指出，活動預計在2月28日上午9時至12時舉行，建議行經該路段的用路人提早改道，以節省寶貴時間。

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