黃金地段！ 台中七期旁出現「鬼廁所」 照片曝光網友嚇壞

有網友發文分享，朋友在台中高鐵站附近一座公園發現一間詭異的公廁。（圖擷取自臉書《爆廢1公社》）

2021/02/25 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕有網友發文分享，朋友近日在開車前往高鐵站途中，突然肚子一陣劇痛，只好馬上停車在附近找廁所，沒想到卻在附近一座公園發現一間詭異的公廁，髒亂不堪的程度彷彿來到了鬼屋，讓人感到毛骨悚然。有眼尖網友指出，該地段位於台中七期，是房價相當高的地段，有這樣環境的公廁讓人相當吃驚。

「慎入！膽小者勿入！吃東西者勿入！」一名女網友在臉書《爆廢1公社》貼出多張照片表示，她的朋友24日上午開車前往高鐵，結果路上肚子突然一陣劇痛，沿路上也沒有可以方便停車的超商或加油站，就在朋友快要忍不住之際，剛好看到一間維護不錯的公園，便趕緊停好車「揪著尾椎墊著腳尖衝進去」。

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文章指出，沒想到公園裡的里民活動中心正在放假，「可是忍耐已經到了極限，不管怎樣都不可能再到其它地方找，抱著一絲希望圍繞著里民活動中心，想說這麼大的公園應該會有公廁吧！」沒想到當事人還真的找到了一間廁所入口，當他開心準備踏進去大解放時，卻就被眼前的恐怖景象給嚇壞。

照片中可見，這個公廁疑似荒廢已久，水箱裡竟還長了水草，踩進去全是落葉和泥土，沖水的繩子上更充滿的蜘蛛網，像極了恐怖片中的「鬼屋」，讓原PO朋友頓時不知該如何是好。

「可是尾椎屎，讓我瞬間從恐懼回到現實！」原PO朋友敵不過現實，最終仍鼓起勇氣在這個廁所「解放」，「基於禮貌，我上完廁所還是用衛生紙包著拉拉水箱～哇靠！沒想到水超大，沖完後整個廁所都是香的！感謝馬桶有水」。

照片曝光嚇壞不少網友，紛紛驚呼「如果是晚上，應該會是褲底一包的結果」、「好恐怖...我應該會落在褲子上」、「這要不是屎在滾，絕對沒辦法上」、「根本是凶宅吧」、「我懂到洞口的感覺」、「很像探險頻道的樣子」、「我只聽過鬼屋探險，沒聽過鬼屋拉屎」、「亞馬遜叢林風格的廁所」。

就有眼尖網友指出，該公園位於台中七期附近的潮洋公園，該地段為房價相當高的地段，有這樣環境的公廁讓人吃驚；另有人特別詢問當地里長，據里長表示，這間公廁已廢棄上鎖許久，平常未開放給民眾使用，疑似遭人敲開才因此曝光

該公廁地上都是泥土和落葉，荒廢程度有如鬼屋。（圖擷取自臉書《爆廢1公社》）

有眼尖網友指出，該公園位於台中七期附近的潮洋公園，該地段為房價相當高的地段，有這樣環境的公廁讓人吃驚。（圖擷取自臉書《爆廢1公社》）

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