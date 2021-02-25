為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    黃金地段！ 台中七期旁出現「鬼廁所」 照片曝光網友嚇壞

    有網友發文分享，朋友在台中高鐵站附近一座公園發現一間詭異的公廁。（圖擷取自臉書《爆廢1公社》）

    有網友發文分享，朋友在台中高鐵站附近一座公園發現一間詭異的公廁。（圖擷取自臉書《爆廢1公社》）

    2021/02/25 21:24

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友發文分享，朋友近日在開車前往高鐵站途中，突然肚子一陣劇痛，只好馬上停車在附近找廁所，沒想到卻在附近一座公園發現一間詭異的公廁，髒亂不堪的程度彷彿來到了鬼屋，讓人感到毛骨悚然。有眼尖網友指出，該地段位於台中七期，是房價相當高的地段，有這樣環境的公廁讓人相當吃驚。

    「慎入！膽小者勿入！吃東西者勿入！」一名女網友在臉書《爆廢1公社》貼出多張照片表示，她的朋友24日上午開車前往高鐵，結果路上肚子突然一陣劇痛，沿路上也沒有可以方便停車的超商或加油站，就在朋友快要忍不住之際，剛好看到一間維護不錯的公園，便趕緊停好車「揪著尾椎墊著腳尖衝進去」。

    文章指出，沒想到公園裡的里民活動中心正在放假，「可是忍耐已經到了極限，不管怎樣都不可能再到其它地方找，抱著一絲希望圍繞著里民活動中心，想說這麼大的公園應該會有公廁吧！」沒想到當事人還真的找到了一間廁所入口，當他開心準備踏進去大解放時，卻就被眼前的恐怖景象給嚇壞。

    照片中可見，這個公廁疑似荒廢已久，水箱裡竟還長了水草，踩進去全是落葉和泥土，沖水的繩子上更充滿的蜘蛛網，像極了恐怖片中的「鬼屋」，讓原PO朋友頓時不知該如何是好。

    「可是尾椎屎，讓我瞬間從恐懼回到現實！」原PO朋友敵不過現實，最終仍鼓起勇氣在這個廁所「解放」，「基於禮貌，我上完廁所還是用衛生紙包著拉拉水箱～哇靠！沒想到水超大，沖完後整個廁所都是香的！感謝馬桶有水」。

    照片曝光嚇壞不少網友，紛紛驚呼「如果是晚上，應該會是褲底一包的結果」、「好恐怖...我應該會落在褲子上」、「這要不是屎在滾，絕對沒辦法上」、「根本是凶宅吧」、「我懂到洞口的感覺」、「很像探險頻道的樣子」、「我只聽過鬼屋探險，沒聽過鬼屋拉屎」、「亞馬遜叢林風格的廁所」。

    就有眼尖網友指出，該公園位於台中七期附近的潮洋公園，該地段為房價相當高的地段，有這樣環境的公廁讓人吃驚；另有人特別詢問當地里長，據里長表示，這間公廁已廢棄上鎖許久，平常未開放給民眾使用，疑似遭人敲開才因此曝光

    該公廁地上都是泥土和落葉，荒廢程度有如鬼屋。（圖擷取自臉書《爆廢1公社》）

    該公廁地上都是泥土和落葉，荒廢程度有如鬼屋。（圖擷取自臉書《爆廢1公社》）

    有眼尖網友指出，該公園位於台中七期附近的潮洋公園，該地段為房價相當高的地段，有這樣環境的公廁讓人吃驚。（圖擷取自臉書《爆廢1公社》）

    有眼尖網友指出，該公園位於台中七期附近的潮洋公園，該地段為房價相當高的地段，有這樣環境的公廁讓人吃驚。（圖擷取自臉書《爆廢1公社》）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    恥度破表！ 商場驚見「透明廁所」 外面排隊圍觀網傻眼
    2021/02/21 00:16

    恥度破表！ 商場驚見「透明廁所」 外面排隊圍觀網傻眼
    台中櫻花處處爆開！武陵農場「粉紅佳人」最浪漫迷人
    2021/02/20 16:34

    台中櫻花處處爆開！武陵農場「粉紅佳人」最浪漫迷人
    守護埔里市區老樹公園 公所都計通盤檢討有動作了
    2021/02/19 21:48

    守護埔里市區老樹公園 公所都計通盤檢討有動作了
    台中最長壽日日新戲院 2.3億售出
    2021/02/04 05:30

    台中最長壽日日新戲院 2.3億售出
    謠言終結站》傳台中苗栗11點後有隨機行兇？ 查核中心：證據不足
    2021/02/03 11:10

    謠言終結站》傳台中苗栗11點後有隨機行兇？ 查核中心：證據不足
    遊具太新「沒標準可檢驗」 公園共融遊具完工不能啟用
    2021/02/01 21:44

    遊具太新「沒標準可檢驗」 公園共融遊具完工不能啟用
    生活今日熱門
    疫情衝擊仍維持營運、服務品質 華航獲航空業奧斯卡獎
    2021/02/25 13:19

    疫情衝擊仍維持營運、服務品質 華航獲航空業奧斯卡獎

    本報「邁向雙語國家論壇」// 台灣要把握再全球化契機推動
    2021/02/25 05:30

    本報「邁向雙語國家論壇」// 台灣要把握再全球化契機推動

    健保部分負擔新制 5月底上路
    2021/02/25 05:30

    健保部分負擔新制 5月底上路

    海端站道班員2死1傷 台鐵職安小組列5重點清查／維修車實習駕駛、隨車指導員各10萬元交保候傳
    2021/02/25 05:30

    海端站道班員2死1傷 台鐵職安小組列5重點清查／維修車實習駕駛、隨車指導員各10萬元交…

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播