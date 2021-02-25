為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    疫情「關島」1日遊 橫山4山縱走路線出爐

    74名山友浩浩蕩蕩首航新竹縣橫山鄉田寮4山。（記者黃美珠攝）

    74名山友浩浩蕩蕩首航新竹縣橫山鄉田寮4山。（記者黃美珠攝）

    2021/02/25 20:19

    〔記者黃美珠／新竹報導〕不能出國，在台的「關島」行程又有新玩法！新竹地區74名山友日前在72歲總領隊邱義春、召集人林啟霑等帶領下，以不到1天的時間就縱走拿下新竹縣橫山鄉的田寮、毬子、水頭排、薯園4個山頭。一路上除了翠竹、櫻花、杉木、肖楠樹群以及碧桃花等讓人賞心悅目，高跌起伏的山稜線就連越野車隊也爭相來征服。

    新竹地區74位山友闢路

    水頭排山頂就是名為「木頭山」的飛行傘樂園，在這裡是飛行傘的起飛平台，視野非常遼闊，俯瞰著頭前溪上游的上坪溪流域，山友、車友、飛行傘友不約而同在這裡大會師，讓人登高忘卻山下俗事煩擾。

    這個田寮4山「首航」，起登點在田寮山的登山口，終點設在毬子山登山口櫻花林前停車場。一行人以類O型的方式環繞縱走4山，全長約近9公里，6個小時左右就可攻克。途中不僅可以見識到越野車手們的越野騎術，也能欣賞飛行傘玩家天地任遨遊的颯爽英姿。

    在薯園山轉回毬子山途中一處大草皮，正面對著竹東五指山、鵝公髻山，是童心未泯的山友們放飛自我、或大玩「老鷹捉小雞」遊戲的最佳場所。

    林啟霑說，會有這個首航，起心動念只是因為竹北本身就有山徑，但喜歡登山健走的同好卻每每要遠求新豐交界的鳳崎步道、或到芎林飛鳳山去人擠人、車塞車。

    他覺得這些鄉鎮仳鄰，山徑、古道早年應該都有銜接，如能重新貫通，可以分流登山客，對訪者和環境都相對友善。

    此外林啟霑說，新竹地區第1條大縱走山徑就是邱義春退休後所闢出、從芎林飛鳳山走到橫山沙坑村的「飛沙縱走」。

    受到邱義春的前述啟發，也在邱義春的帶領下，他們跟其他理念相同的山友，去年先後打通從竹北蓮華寺到芎林飛鳳山的「龍鳳蓮稜」，與從關西南和里流民窩山經115號縣道寶石段回攻龍鳳蓮稜的「流水蓮稜」，並先後舉辦「首航」。

    這2個蓮稜走通了，恰巧疫情讓登山的國人越來越多，慕名去訪龍鳳蓮稜者也因此倍增。

    沿線林相優美 欣賞飛行傘飄蕩

    他們獲悉田寮、毬子、水頭排、以及薯園4山過去相通，也曾是熱門的登山休閒路線之一，便在總領隊邱義春、當地山友鍾善煥帶領下完成踏勘、製作路標等工作，並於日前首航，獲得74名山友熱烈響應。

    這4座山海拔都不超過700公尺，但是地形起伏卻也挑戰，特別上山攻頂和下切轉攻他山之際，局部路段有的依舊須靠拉繩才能安然通過。但是沿線林相優美之外，站在觀景台上映入眼簾的良田、聚落風光，或高踞山稜線欣賞飛行傘飄蕩的愜意，都讓人流連忘返。

    72歲的新竹山徑縱走「領航員」邱義春，早年率先闢出「飛沙縱走」，最近1年連續跟林啟霑等山友，再闢出龍鳳蓮稜、流水蓮稜以及日前的田寮4山大縱走。（記者黃美珠攝）

    72歲的新竹山徑縱走「領航員」邱義春，早年率先闢出「飛沙縱走」，最近1年連續跟林啟霑等山友，再闢出龍鳳蓮稜、流水蓮稜以及日前的田寮4山大縱走。（記者黃美珠攝）

    山友在薯園山前往毬子山的大草坪上，於五指山前放飛自我。（記者黃美珠攝）

    山友在薯園山前往毬子山的大草坪上，於五指山前放飛自我。（記者黃美珠攝）

    74名山友浩浩蕩蕩首航新竹縣橫山鄉田寮4山。（記者黃美珠攝）

    74名山友浩浩蕩蕩首航新竹縣橫山鄉田寮4山。（記者黃美珠攝）

    山友們童心未泯地在薯園山前往毬子山的一處大草坪上大玩「老鷹捉小雞」。（記者黃美珠攝）

    山友們童心未泯地在薯園山前往毬子山的一處大草坪上大玩「老鷹捉小雞」。（記者黃美珠攝）

    越野車玩家也來挑戰水頭排山到薯園山之間的山稜線。（記者黃美珠攝）

    越野車玩家也來挑戰水頭排山到薯園山之間的山稜線。（記者黃美珠攝）

    高踞在水頭排山往薯園山的山稜線上，欣賞飛行傘起飛秀。（記者黃美珠攝）

    高踞在水頭排山往薯園山的山稜線上，欣賞飛行傘起飛秀。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    影片曝光！ 空勤高超滯空吊掛 馳援南三段骨折女山友
    2021/02/17 13:37

    影片曝光！ 空勤高超滯空吊掛 馳援南三段骨折女山友
    南三段驚傳女山友滑落邊坡 警消搭直升機挺進吊掛下山
    2021/02/16 16:44

    南三段驚傳女山友滑落邊坡 警消搭直升機挺進吊掛下山
    老翁爬新莊水源地步道摔傷 警消漏夜循呼救聲救援
    2021/02/06 22:20

    老翁爬新莊水源地步道摔傷 警消漏夜循呼救聲救援
    嘉明湖山屋廁所清出茶葉蛋、暖暖包！網友看照片怒了
    2021/01/29 21:06

    嘉明湖山屋廁所清出茶葉蛋、暖暖包！網友看照片怒了
    摩即山聽語障山友腳扭傷吹哨子吸引注意 今天下午尋獲
    2021/01/26 16:47

    摩即山聽語障山友腳扭傷吹哨子吸引注意 今天下午尋獲
    登山客守關山腳傷求援 搜救人員找到人了
    2021/01/23 20:26

    登山客守關山腳傷求援 搜救人員找到人了
    生活今日熱門
    疫情衝擊仍維持營運、服務品質 華航獲航空業奧斯卡獎
    2021/02/25 13:19

    疫情衝擊仍維持營運、服務品質 華航獲航空業奧斯卡獎

    本報「邁向雙語國家論壇」// 台灣要把握再全球化契機推動
    2021/02/25 05:30

    本報「邁向雙語國家論壇」// 台灣要把握再全球化契機推動

    健保部分負擔新制 5月底上路
    2021/02/25 05:30

    健保部分負擔新制 5月底上路

    海端站道班員2死1傷 台鐵職安小組列5重點清查／維修車實習駕駛、隨車指導員各10萬元交保候傳
    2021/02/25 05:30

    海端站道班員2死1傷 台鐵職安小組列5重點清查／維修車實習駕駛、隨車指導員各10萬元交…

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播