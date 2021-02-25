疫情「關島」1日遊 橫山4山縱走路線出爐

74名山友浩浩蕩蕩首航新竹縣橫山鄉田寮4山。（記者黃美珠攝）

2021/02/25 20:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕不能出國，在台的「關島」行程又有新玩法！新竹地區74名山友日前在72歲總領隊邱義春、召集人林啟霑等帶領下，以不到1天的時間就縱走拿下新竹縣橫山鄉的田寮、毬子、水頭排、薯園4個山頭。一路上除了翠竹、櫻花、杉木、肖楠樹群以及碧桃花等讓人賞心悅目，高跌起伏的山稜線就連越野車隊也爭相來征服。

新竹地區74位山友闢路

水頭排山頂就是名為「木頭山」的飛行傘樂園，在這裡是飛行傘的起飛平台，視野非常遼闊，俯瞰著頭前溪上游的上坪溪流域，山友、車友、飛行傘友不約而同在這裡大會師，讓人登高忘卻山下俗事煩擾。

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這個田寮4山「首航」，起登點在田寮山的登山口，終點設在毬子山登山口櫻花林前停車場。一行人以類O型的方式環繞縱走4山，全長約近9公里，6個小時左右就可攻克。途中不僅可以見識到越野車手們的越野騎術，也能欣賞飛行傘玩家天地任遨遊的颯爽英姿。

在薯園山轉回毬子山途中一處大草皮，正面對著竹東五指山、鵝公髻山，是童心未泯的山友們放飛自我、或大玩「老鷹捉小雞」遊戲的最佳場所。

林啟霑說，會有這個首航，起心動念只是因為竹北本身就有山徑，但喜歡登山健走的同好卻每每要遠求新豐交界的鳳崎步道、或到芎林飛鳳山去人擠人、車塞車。

他覺得這些鄉鎮仳鄰，山徑、古道早年應該都有銜接，如能重新貫通，可以分流登山客，對訪者和環境都相對友善。

此外林啟霑說，新竹地區第1條大縱走山徑就是邱義春退休後所闢出、從芎林飛鳳山走到橫山沙坑村的「飛沙縱走」。

受到邱義春的前述啟發，也在邱義春的帶領下，他們跟其他理念相同的山友，去年先後打通從竹北蓮華寺到芎林飛鳳山的「龍鳳蓮稜」，與從關西南和里流民窩山經115號縣道寶石段回攻龍鳳蓮稜的「流水蓮稜」，並先後舉辦「首航」。

這2個蓮稜走通了，恰巧疫情讓登山的國人越來越多，慕名去訪龍鳳蓮稜者也因此倍增。

沿線林相優美 欣賞飛行傘飄蕩

他們獲悉田寮、毬子、水頭排、以及薯園4山過去相通，也曾是熱門的登山休閒路線之一，便在總領隊邱義春、當地山友鍾善煥帶領下完成踏勘、製作路標等工作，並於日前首航，獲得74名山友熱烈響應。

這4座山海拔都不超過700公尺，但是地形起伏卻也挑戰，特別上山攻頂和下切轉攻他山之際，局部路段有的依舊須靠拉繩才能安然通過。但是沿線林相優美之外，站在觀景台上映入眼簾的良田、聚落風光，或高踞山稜線欣賞飛行傘飄蕩的愜意，都讓人流連忘返。

72歲的新竹山徑縱走「領航員」邱義春，早年率先闢出「飛沙縱走」，最近1年連續跟林啟霑等山友，再闢出龍鳳蓮稜、流水蓮稜以及日前的田寮4山大縱走。（記者黃美珠攝）

山友在薯園山前往毬子山的大草坪上，於五指山前放飛自我。（記者黃美珠攝）

74名山友浩浩蕩蕩首航新竹縣橫山鄉田寮4山。（記者黃美珠攝）

山友們童心未泯地在薯園山前往毬子山的一處大草坪上大玩「老鷹捉小雞」。（記者黃美珠攝）

越野車玩家也來挑戰水頭排山到薯園山之間的山稜線。（記者黃美珠攝）

高踞在水頭排山往薯園山的山稜線上，欣賞飛行傘起飛秀。（記者黃美珠攝）

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