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    元宵節百年盛會！ 花壇白沙坑扛燈排遶境連嗨3天

    邁入第193年的花壇鄉文德宮迎燈排遶境，是元宵盛會，熱鬧萬分。 （記者湯世名翻攝）

    邁入第193年的花壇鄉文德宮迎燈排遶境，是元宵盛會，熱鬧萬分。 （記者湯世名翻攝）

    2021/02/25 19:35

    〔記者湯世名／彰化報導〕慶祝元宵節，今年邁入第193年的彰化縣花壇鄉文德宮迎燈排遶境，昨晚起盛大展開，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，今年一改以往漏夜遶境習俗，只到當晚12點，接連兩天在白沙村、長沙村扛燈排遶境都吸引數百人參加，在向文德宮福德老爺稟報後，扛著燈排浩浩蕩蕩出發，小朋友們直呼新鮮有趣。明晚元宵節將遶境文德村，預計參加人潮將達到高峰。

    今年迎燈排，24日遶境白沙村、25日長沙村、26日文德村，遶境隊伍每晚6點20分在文德宮廟埕廣場集合，7點出發遶境，每晚遶境預計在當晚12點前結束，參加活動的民眾也都配合全程戴口罩，防疫第一。

    昨晚扛燈排繞行白沙村，今晚遶境長沙村，連兩晚湧入數百人潮，其中有不少外地遊客，在晚間7點向文德宮福德老爺稟報後，扛著24座燈排浩浩蕩蕩出發，繞經大街小巷，熱鬧萬分。

    鄉長顧勝敏說，北台灣平溪天燈、南台灣鹽水蜂炮，中台灣最有名的就是白沙坑迎燈排文化節，這些都是台灣元宵節盛事，白沙坑迎燈排活動從清朝延續至今；每座燈排由23個黃色小燈籠串聯而成，外觀如船隻形狀，每個燈籠則寫上各庄落姓氏而稱為「字姓燈」，其保存了相當程度的傳統形式與作法，顯得草根性十足，民眾一起迎燈排踩街遶境，也代表地方能夠平安順遂。

    他說，遶境活動將在明晚元宵節達到最高峰，除了有現場不定時發放牛年小提燈與發財金，還有才藝秀與街頭藝人演唱，晚間將遶行文德村，歡迎國人前來體驗這項珍貴的文化活動。

    花壇鄉文德宮迎燈排遶境今年邁入第193年。 （記者湯世名翻攝）

    花壇鄉文德宮迎燈排遶境今年邁入第193年。 （記者湯世名翻攝）

    每座燈排由23個黃色小燈籠串聯而成，外觀如船隻形狀。 （記者湯世名翻攝）

    每座燈排由23個黃色小燈籠串聯而成，外觀如船隻形狀。 （記者湯世名翻攝）

    邁入第193年的花壇鄉文德宮迎燈排遶境活動，晚間燈排在廟埕廣場展示，頗富趣味與文化特色。 （記者湯世名翻攝）

    邁入第193年的花壇鄉文德宮迎燈排遶境活動，晚間燈排在廟埕廣場展示，頗富趣味與文化特色。 （記者湯世名翻攝）

    邁入第193年的花壇鄉文德宮迎燈排遶境活動，昨晚起盛大展開，吸引數百人參加，文德宮夜間燈火通明，熱鬧萬分。 （記者湯世名翻攝）

    邁入第193年的花壇鄉文德宮迎燈排遶境活動，昨晚起盛大展開，吸引數百人參加，文德宮夜間燈火通明，熱鬧萬分。 （記者湯世名翻攝）

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