左手拿補助、右手搞汙染？蔡壁如要大學校務基金撤資高碳排產業

立委蔡壁如（中）今25日舉辦「投資一個更乾淨的未來 氣候變遷、 撤資行動與大學社會責任（USR）」記者會。（記者塗建榮攝）

2021/02/25 11:35

〔記者吳書緯／台北報導〕民眾黨立委蔡壁如今與環團、大學學生會與社團共同召開記者會，揭露5所大學校務基金有投資高碳排產業的疑慮，卻同時領取教育部深耕計畫的高額補助；蔡壁如抨擊，各大學不該「左手拿補助，右手搞汙染」，教育部和各校應訂出ESG（環境、社會、治理）的投資準則，從高碳排產業撤資，也不忘呼籲各界踴躍參與藻礁公投連署，共同關注氣候變遷。

蔡壁如表示，去年就已提案通過，要求政府百分之百持股的三家官股銀行，要評估並訂出簽署「赤道原則」的時程，將公司ESG作為授信融資和投資準則，今年總預算審查也通過教育部必須提出「各大學投資產業對氣候變遷影響」的報告；而在學生會積極倡議下，台大校務基金已於去年底全面自高汙染、高碳排產業撤資，跟上全球各大名校腳步。

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然而，蔡壁如指出，以SBTi、RE100、CA100+三個減碳指標作為篩選標準，有5間國立大學的校務基金投資高碳排產業，清華大學、交通大學、政治大學、嘉義大學、高雄大學，其中有3間是深耕計畫補助額度前十名的大學，並且有3間大學同時領取大學社會責任補助。

蔡壁如感嘆，「大學之道在明明德，在親民，在止於至善」，呼籲教育部和各大學培育國家高等人才，應將各大學校務基金投資落實ESG的評鑑，列為高等教育深耕計畫的參考標準，將乾淨的環境還給下一代。

綠色公民行動聯盟專員魏揚表示，環團與在野黨日前共同提出「氣候變遷行動法」、環保署也提出「氣候變遷因應法」，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也曾先後強調2050碳中和的重要性，可見台灣邁向2050淨零排放勢在必行。

不過，魏揚說，只有目標宣示是不夠的，永續投資、綠色投資是重要的一環，大學校務基金的撤資行動也具有同樣的意義，可以連帶影響企業的綠色轉型；例如台大校務基金的撤資行動，台泥就是撤資標的之一，後來台泥也因而開始思考如何吸引關心永續的投資人，於是其企業改造工程的重點開始邁向綠色轉型、循環經濟，產品2050碳中和。

台大學生撤資行動主持人張榮廷表示，大學負有培育未來世代的重要使命，若大學將資金投資於會加劇氣候變遷、環境和社會代價的產業，等同於在損害年輕和未來世代的生存權利，與「永續發展」、「世代衡平」的理念背道而馳；身為學生，絕對不希望看見自己所繳交的金錢被使用在這類負面的產業類別，當許多歐美國家的大學都已經承諾實踐責任投資的同時，台灣也應該積極跟進、跟上國際高教界永續行動的潮流。

立委蔡壁如今25日舉辦「投資一個更乾淨的未來 氣候變遷、 撤資行動與大學社會責任（USR）」記者會。（記者塗建榮攝）

綠色公民行動聯盟研究員魏揚今25日出席「投資一個更乾淨的未來 氣候變遷、 撤資行動與大學社會責任（USR）」記者會。（記者塗建榮攝）

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