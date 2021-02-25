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    高市要求中鋼、興達電廠脫煤 拚全市粒狀污染物排放量減半

    高市要求中鋼、興達電廠脫煤，拚大減全市粒狀污染物排放量過半。（記者陳文嬋攝）

    高市要求中鋼、興達電廠脫煤，拚大減全市粒狀污染物排放量過半。（記者陳文嬋攝）

    2021/02/25 08:55

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市空氣品質不佳，粒狀污染物排放量以中鋼、台電為大宗，市府要求大企業帶頭減煤，中鋼將於今年9月15日前完成脫煤，興達電廠2026年完成脫煤，加上中鋼煤礦室內化工程2023年完工，全市整體粒狀污染物排放量將減少超過5成。

    高市有34座汽電共生鍋爐，其中有17座燃煤，中鋼則擁有3座，市府制訂高市電力設施空氣污染物排放標準，加嚴要求汽電共生鍋爐符合燃氣標準，去年8月送環保署審查，希望中央儘速核定。

    高市已加入脫煤者聯盟，市長陳其邁要求大企業加入脫煤行列，其中興達電廠4部燃煤機組中，1、2號機組將於2023年除役脫煤，2026年全面完成脫煤，以降低空污及減少溫室氣體排放。

    市府環保局表示，要求中鋼於3月1日秋冬季節結束後，先完成1部鍋爐停燒生煤，並於9月15日秋冬季節前，另2部鍋爐再停燒生煤，將可減少燃煤28.8萬噸，每年可減少粒狀物7噸及硫氧化物59噸，中鋼煤礦室內化工程也將於2023年完工。

    市府也力促環保署盡速通過高市電力設施空氣污染物排放標準，針對剩下14座燃煤汽電共生鍋爐，未來3年分2階段逐步加嚴，改用低污染製程及高效防制技術，屆時將可減少硫氧化物、氮氧化物共1萬噸排放量，約占全市固定污染源的2成7。

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