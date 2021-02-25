擅入大武山自然保留區可罰15萬 勿闖野溪温泉

位於大武事業區第3林班的標示牌，再次提醒此處已經是自然保留區，未經申請核准進入可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。（記者黃明堂攝）

2021/02/25 08:28

〔記者黃明堂／台東報導〕228連續假期即將到來，台東林管處大武工作站與保七總隊第九大隊台東分隊員警將於連假期間，加強大武山自然保留區保育巡查，請民眾未經申請核可勿擅自進入保留區，以免受罰。

大武山自然保留區面積47000公頃，涵蓋利嘉溪、知本溪、太麻里溪、金崙溪及大竹溪等5大集水區。早期知名的比魯溫泉、都飛魯溫泉即分別位於太麻里溪、金崙溪上游的大武山自然保留區範圍內，莫拉克風災後，兩處野溪溫泉均遭風災所帶來大量土石掩埋，目前都未開放受理進入申請。

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為避免未經申請許可擅入保留區野餐、野營等違法情事，影響保留區動植物及生態環境，林管處將結合森林警察加強擅入保留區案件取締。

處長吳昌祐表示，自然保留區是嚴禁破壞的重要自然文化資產，申請進入自然保留區應符合「申請進入自然保留區許可辦法」第2條規定：原住民族為傳統文化、祭儀之需要、研究機構或大專院校為學術研究之需要等，先申請許可後方能進入。擅入保留區內野餐或野營，常留下水果種籽、蔥、薑、蒜等易萌芽、存活的植物；另車輛進出常會夾帶雜草種籽，有可能對自然保留區動植物演替造成不可逆的影響。

目前，林管處已在顯目地點設置告示牌，擅入者將依文化資產保存法相關規定，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。如有需要進入保留區，請至林務局自然保護區域進入申請系統

進行申請。

位於大武事業區第1林班的標示牌，提醒民眾已經進入林班地。（台東林管處提供）

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