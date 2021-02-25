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    雲林榜首學測5科75級分 周民恩怕血不走醫科

    周民恩（中）五科拿滿級分75分。（記者詹士弘攝）

    周民恩（中）五科拿滿級分75分。（記者詹士弘攝）

    2021/02/25 08:29

    〔記者詹士弘／雲林報導〕大學學測成績公布，雲林縣榜首是來自麥寮鄉下的周民恩，為全縣唯一5科拿75滿級分的考生，他表示，自己很怕血，不想走醫科，第一志願有意填選台灣大學資訊工程學系。

    周民恩家住麥寮興華村，國高中都就讀永年高中，他分享拿高分的讀書秘訣，就是要自我約束，活用所學，相輔相成，讀書效率才會高。

    他表示，從小就養成規律生活，把時間用在對的地方，上課時專心聽課，下課專心複習，其餘時間好好休息，從小就準時上床睡覺，養足體力，這次他一開始就立下目標，希望考取全縣、甚至全國榜首以榮耀師長和家人，回饋學校栽培，今如願考取5科滿級分，自己非常高興。

    北港高中今年學測也有亮麗表現，國文15級分4人，自然、社會15級分各1人，5科總級分最高68級分，4科（國英數自）總級分最高53級分，4科（國英數社）總級分最高55級分，其中陳星攸68級分5科都達頂標，鄭雲升4科頂標1科前標，最為突出。

    陳星攸學測4科（國英數社）總級分55，均達頂標。陳星攸父母親皆擔任教職，支持就近入學政策，鼓勵她選擇在地高中就讀，培養真實力，踏實、善用學習時間，放學後等待家長接送時間，總能看到她把握機會看書或背誦英文單字，對於大自然的生態充滿興趣好奇的她，想要申請就讀台灣大學森林系，鑽研環境與生物。

    北港高中校長江耀淇表示，雖然今年數學科平均降3級分，但總體學生學測成績普遍進步，展現北高教學團隊認真付出的成果。陳星攸、鄭雲升以繁星入學台清交成頂尖大學機會很大；黃姵穎繁星申請牙醫系第一階段應可順利通過，接下來第二階段備審、口面試，校方會尋找資源全力配合，相信會有好消息。

    北港高中鄭雲升、陳星攸、黃姵穎（由右至左）今年的學測表現優秀。（記者詹士弘翻攝）

    北港高中鄭雲升、陳星攸、黃姵穎（由右至左）今年的學測表現優秀。（記者詹士弘翻攝）

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