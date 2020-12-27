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    首頁　>　生活

    擦「寶寶青屎」止不住乾嘔被老婆罵 他委屈討拍：真的會反胃

    一名人夫上網發文討拍說，幫小朋友換尿布時會忍不住乾嘔，尤其是遇到魔王級的「青屎」，卻因此被太太喝斥「不尊重小孩」。圖為尿布示意圖。（資料照）

    一名人夫上網發文討拍說，幫小朋友換尿布時會忍不住乾嘔，尤其是遇到魔王級的「青屎」，卻因此被太太喝斥「不尊重小孩」。圖為尿布示意圖。（資料照）

    2020/12/27 00:52

    〔即時新聞／綜合報導〕一名人夫上網發文說，他是3個小朋友的爸爸，但並不是那種擺爛讓老婆累翻的「豬隊友」，只是幫小朋友換尿布時會忍不住乾嘔，尤其是遇到魔王級的「青屎」，卻因此被太太喝斥「不尊重小孩」，讓他委屈詢問廣大網友，是否也跟他一樣會乾嘔？

    這名人父昨晚在臉書社團「爆怨公社」發布影片，影片中，他幫小朋友換尿布時，忍不住邊擦屁股邊作嘔，小朋友毫無察覺青屎味把爸爸薰到快吐了，而坐在餐桌上餵2個小朋友吃飯的媽媽聽到乾嘔聲後，怒吼他「不尊重小孩！」

    對此，這名人父坦承，「有時候面對小兒子這種綠色鐵質大便，對不起！有時候真的會讓我反胃」，更詢問網友，「大家應該也會這樣吧？讓我知道我並不孤單」。

    貼文一出，大批網友狂笑，「邊看邊大笑」、「笑到爆炸，謝謝你讓我的夜晚變得如此歡樂」、「對不起，我笑到痚呴（音「he-ku」；意為氣喘）....雖然我也經歷過」；不少網友也表示感同身受，「綠色的真的很臭」、「我也會邊換邊吐」、「我老公聞到女兒的大便會直接嘔吐」、「第一次換臭臭時隊友戴2個口罩，過程也是嘔個不停，現在直接抓去用水洗也沒關係了」、「每個人對於味覺敏感度也都不一樣」。

    網友也提出解方，不用費事擦屁股，「直接抱去廁所洗屁股」、「用洗的比較快也比較不那麼噁心」、「在經過徒手接屎跟嘔吐在我臉上後，我什麼都不怕了」；還有網友解釋，「我也不喜歡我老公這樣欸，不能接受邊換邊說有的沒的，怕小孩以後反而不敢大便，我兒子就很討厭給他爸換尿布」。

    影片請點此

    這名人夫在幫小朋友換尿布時，忍不住邊擦屁股邊作嘔，但小朋友毫無察覺青屎味把爸爸薰到快吐了。（爆怨公社）

    這名人夫在幫小朋友換尿布時，忍不住邊擦屁股邊作嘔，但小朋友毫無察覺青屎味把爸爸薰到快吐了。（爆怨公社）

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