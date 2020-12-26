週日早晚偏涼！北東有短暫雨 週三起大降溫

明天各地雲量增多，北部及東半部易有短暫雨，各地也會出現零星雨勢。（資料照）

2020/12/26 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕明天（27日）各地早晚有涼意，北台灣整天較涼。因東北風增強且有鋒面通過，各地雲量增加並有零星雨勢，北部及東半部更易有短暫雨。

中央氣象局預報，明天東北風增強及鋒面過境，除了北部及東半部地區易有短暫降雨，其他地區雲量偏多，也有零星雨勢。

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天氣風險公司表示，本次鋒面系統偏弱，移入水氣不多，預估降雨量有限。下週一鋒面過後回歸典型的東北季風氣候，北、東部雲多局部有雨，中南部則天氣晴朗。下週二白天東北季風再減弱，天氣類似今天的穩定天氣。

氣象風險公司也說，下週二晚上起到週三寒流南下，各地氣溫一路下降，北部、宜花陰雨濕冷，中南部、台東則為晴冷。下週四跨年日水氣雖漸減，但冷空氣仍強，北部、宜蘭雲仍多，全天氣溫可能在10度以下，中部高溫僅12到14度，南部高溫僅15到18度。

中央氣象局也預估，跨年夜台北可能出現7.4度低溫，成為近20年台北最冷跨年夜。其他地區苗栗低溫下探6度，馬祖下探5度，請民眾跨年注意保暖。

溫度方面，明天各地早晚皆有涼意，低溫約17至19度。北台灣白天高溫20至22度，整天較涼，其他地區高溫約24至27度。

紫外線方面，明天各地皆為「中量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，明天白天西半部風速偏弱，擴散條件稍差，中南部有利於污染物累積；晚上起鋒面通過，東北季風稍增強，竹苗以北擴散條件稍好轉。北部、宜蘭及花東地區為「良好」等級，桃園沿海地區可能達普通等級，竹苗、中部及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級，雲嘉南及高屏地區為「橘色提醒」等級。

此外，東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。

溫度方面，明天各地低溫約17至19度。北台灣白天高溫20至22度，整天較涼，其他地區高溫約24至27度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天各地皆為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明天北部、宜蘭及花東地區為「良好」等級，竹苗、中部及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，雲嘉南及高屏地區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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