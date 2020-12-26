花蓮好事集10年！好市集大集合 週日還可逛一波

花蓮好事集在花蓮鐵道文化園區二館舉行，小農帶來農場生產的當季芭蕉、馬鈴薯、蔬菜，美味的奶油小馬鈴薯非常吸引人。（記者花孟璟攝）

2020/12/26 20:11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕每週六在花蓮登場的小農市集「花蓮好事集」已經10歲，本週末一連3天在花蓮鐵道文化園區二館舉行，10周年慶還特別擴大，邀集希柏市集等4個在特色市集一起參加，也是花蓮首次的「市集嘉年華」，主題「土生土長一起照顧」，吸引大批民眾來逛市集，品嚐「原味就很美味」的新鮮當季農產品，還有音樂、美食及手作體驗，豐富多樣，協會理事長黃彥儒說，希望推動市集「共好」，明天還有1天，歡迎大家來玩！

2010年誕生的花蓮好事集是花蓮歷史最久的小農市集，夥伴們最早在明義國小活動中心舉辦首次農夫市集後，提供優質的友善土地農產品販售平台，連續10年的每個週末，農人們起早採摘最新鮮蔬果、土雞蛋，自各鄉鎮驅車來到花蓮市，農人們和消費者直接互動，認識什麼是當季食物、農產品怎麼種，農民也彼此交流。

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能夠堅持10年不容易，在花蓮好事集帶頭之下，花蓮陸續誕生多個在地市集，因此10周年慶「土生土長一起照顧」本週末在花蓮好事集長期擺攤的花蓮鐵道文化園區二館舉辦，首度以聯合市集方式，希望擴大「市集共好」目標，邀請4個在地市集接力登場，包括文創路線的「希柏市集」、壽豐鄉伍佰戶社區的「伍佰戶同樂會」、以女性為出發點的鳳林鎮「她市集」，還有講究無塑、減廢、環境友善理念的「家市集」，上百個攤位接力登場，市集現場盡量不用一次性容器，也提供餐具借用等服務。

花蓮今天一掃連日降雨的陰霾終於放晴，許多民眾見到陽光忍不住出門「逛市集」，就連旁邊重慶市場買菜的婆婆媽媽也順便來逛，一整天都相當熱鬧，現場一邊聽音樂，一邊享受友善土地的當季蔬果及美食，伍佰戶同樂會攤位「甘乃夏空間」，使用在地小農栽種的香料、地瓜等食材熬主印度「阿育吠陀」理念的濃湯，搭配自己養的酸酵種裸麥麵包，相當美味；花蓮好市集的「巧耕食友善田」的奶油馬鈴薯也相當受到歡迎。

10周年主辦人涂玉鳳綽號Lulu，她說，活動主題「土生土長一起照顧」，擁有獨特樣貌、風格的小農、創作者，都是堅持理想的好人，種友善土地的蔬果，用心烹調對身體有益的食物，手工製作的各種文創藝品，在這裡都能看到，短短3天也安排26場在地手作體驗、紀錄片放映、講座、9場音樂會等。身兼「希柏市集」創辦人的Lulu說，只要想法相同，就能很好的融合在一起。

花蓮好事集協會理事長黃彥儒說，全台的農夫市集經過10年發展有走下坡趨勢，為此市集需要繼續創造話題性，好事集的下一個10年就從現在出發，未來的方向包括舉辦主題式的活動，比如烘焙主題市集、咖喱市集等，目前也計畫成立合作社，集結眾人力量，讓大家一起關心「食物正義」的議題，這聽起來很嚴肅，卻是每個人在生活之中都會碰到的問題，人可以做出對環境、土地更好的選擇；明天下午2點，5個市集主責人舉辦「達人分享＿花蓮土生土長的市集們」座談，邀請大家認識、體驗花蓮多元而豐盛的市集與生活。

逛花蓮好事集帶給大家驚喜，超好喝的香料地瓜濃湯，搭配酸種裸麥麵包，在舌尖迸發奇妙滋味。（記者花孟璟攝）

花蓮今天天氣放晴，好天氣吸引大家紛紛走出家門逛市集，歌手龍珠慈仁帶來好聽的西藏音樂，在冬陽之下一邊吃美食一邊聆賞，生活就是這麼美好。（記者花孟璟攝）

花蓮好事集10年，邀請花蓮4個在地市集接力擺攤，來自鳳林的她市集，攤主都是女生，有咖啡館、手工辣椒醬、多肉植物園等，展現女生細膩的特色。（記者花孟璟攝）

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