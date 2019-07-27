嘉義青年辦「無用市集」 讓無用變有用

2019-07-27 19:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉中埔村今天下午舉辦名字頗有趣的「中埔無用市集」，主辦人葉霙威說，自己覺得無用的東西，可能是別人有用的東西，別人的無用東西，可能是自己的有用東西，為讓生活中不需要的物品繼續利用，促進資源循環，未來將常態性舉辦「無用市集」。

葉霙威今天下午在老屋「耶！因為 實驗室」舉辦市集，他說，老屋主人長期出外發展，房屋長期閒置，為讓空間有效利用，他承租一樓，活絡空間，想讓逐漸老年化的家鄉能夠更有人氣與活力，讓中埔人不用大老遠的到市區或是外地，就能享受都市裡的課程、講座、市集、讀書會等等。

嘉義縣議員何子凡今天今天到市集購物，市集有二手衣物、文具、家電等，何子凡購買電晶爐、檯燈等商品，都還可使用；市集還設有自由樂捐區，下午共收到2千餘元，全數捐贈給每週六清掃中埔村街道環境的中埔環保志工隊。

葉霙威說，有句話是「想著想著就錯過了，做著做著就成功了」，這次無用市集只花10天籌辦，8月份還會舉辦「網路行銷關鍵字分享講座」邀請曾經在google任職的朋友分享，期望讓中埔鄉能夠帶來一股新氣象。

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