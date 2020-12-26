美好的台庫情緣 庫德族人許善德在台娶妻生子拿碩士學位

許善德（左）和台灣女孩許家華（右）「網上」結千里姻緣，兩人還有了可愛的小孩。（記者林曉雲攝）

2020/12/26 16:12

〔記者林曉雲／台北報導〕來自伊拉克庫德自治區的許善德，兒時全家在伊拉克政府空軍轟炸下幾乎家破人亡、淪為難民，在伊拉克北部的庫德自治區長大生活，13年前在網路上遇見台灣女孩家華，2年後成為台灣女婿，後攻讀中興大學政治碩士學位，已在台灣落地生根11年，這段台庫情緣和庫德族人追求和平獨立的故事，在指導教授、駐印度公使陳牧民的協助下，出版成新書《庫德的勇氣》，是台灣人認識庫德族的入門書。

許善德今天和共同作者陳鳳瑜舉辦新書發表會，他表示，有3千多年歷史且人口超過3千萬的庫德族人，迄今不能成立自己的國家，仍在追求和平與獨立，以前他曾生活在獨裁國家中，深刻了解有多可怕，在自己家中時時被監控、不敢隨意說話，他在台灣生活11年，政論節目中還可見民眾批評政府，感受到台灣民主自由的可貴。

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許善德表示，他在伊拉克庫德自治區，當過高中輔導老師，也曾在監獄當過輔導，2014年認識中興大學教授陳牧民，受邀請演講分享，更進一步到中興大學攻讀國際政治研究所碩士，以庫德自治區作為學術論文的題目，庫德族雖還不能成立國家，但下一步可朝向「獨立經濟體」邁進。

立委管碧玲辦公室主任陳鳳瑜，也是許善德的師母，她表示，許善德的學術論文有出版成書的價值，但需要轉化，她的文字經驗剛好可以提供協助，書中除了許善德述及的庫德族政治專業分析，也加入善德和妻子家華之間的愛情故事，她去過庫德自治區，當地人均GDP7000美元，物價便宜，善德為了愛妻在台灣生活學中文，拿到我國國籍，這本書是台灣人認識庫德族很好的入門書。

駐美代表蕭美琴在推薦序表示，善德的妻子家華是她初任立委時的團隊成員，2008年她初選落敗離開立法院，家華出國遊學找到真愛，且遠赴重洋到庫德自治區和善德見面，善德是庫德族有為青年，在庫德斯坦的國立大學取得雙學位，來台灣後努力學中文，更用中文撰寫論文並取得學位，他希望用中文說出庫德族人奮鬥故事，爭取國際上更多人支持庫德斯坦。

印度公使陳牧民在推薦序表示，許善德能說流利中文，且能閱讀阿拉伯文、波斯文及土耳其文，去年12月他去庫德自治區，當地許多學者對於台灣近年如何應付中國威脅及如何爭取國際支持有高度興趣，《庫德的勇氣》一書應是華文世界首次有人將伊拉克庫德斯坦自治區政治發展過程作詳細介紹。

來自伊拉克庫德自治區的許善德（左）和師母陳鳳瑜（右）共同寫成新書《庫德的勇氣》。（記者林曉雲攝）

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