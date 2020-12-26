表揚興學楷模 宜縣1318團體與個人捐資1.13億

宜蘭縣政府辦理捐資興學楷模表揚，計有1318團體與個人發揮善心義舉，捐資總額1億1351萬元。（記者游明金攝）

2020/12/26 16:15

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣政府今辦理108學年度國中小學績優家長會暨捐資興學楷模，縣府統計有1318團體與個人發揮善心義舉，捐資總額1億1351萬元。頭城草嶺慶雲宮捐出5376平方公尺、市值逾1800萬元的土地給大里國小，主委鄭順利說，教育是百年大業，孩子的學習很重要。

草嶺慶雲宮（大里天公廟）於民國60幾年，捐出廟旁土地讓大里國小設校，但未辦理過戶；經過時代變遷，大里國小校舍老舊，耐震係數不足且無法補強，106年決定拆除重建，學校是文教用地，但土地卻是慶雲宮所有，一度衍生產權糾紛。

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大里國小校長鄭適慶說，經過3年多協調，學校與廟方達成共識，現有校地一切為二，一半（北側）過戶給縣府由學校使用新建校舍，一半（南側）歸還慶雲宮，地目改為宗教使用暫作停車場，很感謝廟方幫忙讓問題能獲得解決，創造雙贏局面。

慶雲宮主委鄭順利說，大里是偏遠地區，教育很重要，孩子學習也很重要，因此決定捐出一半土地興學作公益，大里國小依山傍海，是很好的學習環境。

今天表揚典禮在縣府縣政大廳舉行，表揚捐資興學楷模與績優家長會長等，約有300人參與，縣府統計，108學年度有1318個民間團體及個人熱心善舉，捐資總額1億1351萬元，創近3年來新高。縣長林姿妙表示，非常感謝捐贈單位與個人，在事業有成之餘，不忘關心宜蘭教育環境，提供各項資源援助學生與學校發展。

縣府教育處表示，除了捐資興學楷模，縣政府也針對學校家長會運作評比鼓勵，榮獲績優家長會的學校共計9校獲獎，「特優家長會」是羅東國中、頭城國中、公正國小、羅東國小；「優等家長會」是中華國中、東光國中、光復國小、竹林國小、黎明國小。

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