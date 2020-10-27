為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    門口被亂丟3大包垃圾臭爆 他挖出「20K薪資袋」逮兇手

    台中一名網友在家附近發現三大包垃圾被隨意丟棄，不但飄出寵物排泄物惡臭，黑色垃圾袋中廚餘還爬滿了蛆，氣憤的他不怕髒，翻出薪資袋與藥袋，透過不多的線索找到亂丟垃圾的兇手。（圖擷取自臉書「爆廢1公社」）

    台中一名網友在家附近發現三大包垃圾被隨意丟棄，不但飄出寵物排泄物惡臭，黑色垃圾袋中廚餘還爬滿了蛆，氣憤的他不怕髒，翻出薪資袋與藥袋，透過不多的線索找到亂丟垃圾的兇手。（圖擷取自臉書「爆廢1公社」）

    2020/10/27 00:52

    〔即時新聞／綜合報導〕亂丟垃圾的行為不可取！台中一名網友在家附近發現三大包垃圾被隨意丟棄，不但飄出寵物排泄物惡臭，黑色垃圾袋中廚餘還爬滿了蛆，氣憤的他顧不得髒，從中翻出薪資袋與藥袋，透過不多的線索找到亂丟垃圾的兇手，還報了警，許多網友也大讚他的「柯南精神」。

    這名家住台中北屯區的黃姓網友26日在臉書「爆廢1公社」不滿指出，「給何先生及樓小姐，我在北屯區X街X號的對面，發現被人丟了三包垃圾，裡面有衛生棉、惡臭廚餘、寵物排遺、檳榔、香菸，還有樓小姐的藥袋，可不可以請你們解釋，為何在被人亂丟的垃圾裡面，出現了你的體檢表和樓小姐的藥袋？我已經報警處理，需要你們協助了解是誰亂丟垃圾！」

    原PO貼出的照片中可見，有一包薪資袋上面寫著上班18天薪水1萬8，再加4000元加班費，總計薪資2萬2，但因曠職和遲到被扣了1400元，又臨時請假再扣300元，實際只有領到2萬300元。另外，原PO還挖出關鍵的藥袋，透過臉書緊急通知該名樓小姐。

    文章曝光讓不少人大讚原PO的「柯南精神」，紛紛留言「真的要追根究底」、「不能輕易放過阿，否則之後會狂被丟」；另外，也有網友看到薪資袋，歪樓酸說「薪水這麼少了，就別再曠職了吧」、「亂丟垃圾就算了，曠職真的很不行」、「你亂丟垃圾不可恥，可恥的是你薪水那麼少還曠職」、「又是個實名制丟垃圾」、「滿可憐的，只賺兩萬多難怪倒垃圾都不會」。

    照片中可見，一包薪資袋上面寫著上班18天薪水1萬8，再加4000元加班費，總計薪資2萬2，但因曠職和遲到被扣1400元，又臨時請假再扣300元，實際領到2萬300元；另外，他還挖出一包藥袋，透過臉書也緊急通知該名藥袋主人。（圖擷取自臉書「爆廢1公社」）

    照片中可見，一包薪資袋上面寫著上班18天薪水1萬8，再加4000元加班費，總計薪資2萬2，但因曠職和遲到被扣1400元，又臨時請假再扣300元，實際領到2萬300元；另外，他還挖出一包藥袋，透過臉書也緊急通知該名藥袋主人。（圖擷取自臉書「爆廢1公社」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    他兌換200元發票...行員驚「這1千萬的」 下一秒卻夢碎
    2020/10/26 23:52

    他兌換200元發票...行員驚「這1千萬的」 下一秒卻夢碎
    恐怖復仇！飲用水偷放「母豬發情素」2年半 女狂懷孕、男超亢奮
    2020/10/26 21:45

    恐怖復仇！飲用水偷放「母豬發情素」2年半 女狂懷孕、男超亢奮

    秋冬保養之道 血液循環是關鍵
    3女1男狂歡...民宿遍布「黃液體」見老闆崩潰PO文後道歉了
    2020/10/24 21:58

    3女1男狂歡...民宿遍布「黃液體」見老闆崩潰PO文後道歉了
    「媽媽上衣少於15公分」被扣分 她PO辣照挺兒嗨翻網友
    2020/10/24 00:00

    「媽媽上衣少於15公分」被扣分 她PO辣照挺兒嗨翻網友
    花80元加油騎不到3分鐘「油錶歸零」 車主看完監視器氣炸
    2020/10/23 21:21

    花80元加油騎不到3分鐘「油錶歸零」 車主看完監視器氣炸
    生活今日熱門
    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目
    2020/10/26 07:29

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目

    除籍退保再加保 旅外返台1年 狂用健保225萬
    2020/10/26 05:30

    除籍退保再加保 旅外返台1年 狂用健保225萬

    愛戀阿里山 神木見證浪漫婚禮
    2020/10/26 05:30

    愛戀阿里山 神木見證浪漫婚禮

    農委會預告／農業保險法 補助辦法出爐
    2020/10/26 05:30

    農委會預告／農業保險法 補助辦法出爐

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播