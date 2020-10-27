門口被亂丟3大包垃圾臭爆 他挖出「20K薪資袋」逮兇手

台中一名網友在家附近發現三大包垃圾被隨意丟棄，不但飄出寵物排泄物惡臭，黑色垃圾袋中廚餘還爬滿了蛆，氣憤的他不怕髒，翻出薪資袋與藥袋，透過不多的線索找到亂丟垃圾的兇手。（圖擷取自臉書「爆廢1公社」）

2020/10/27 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕亂丟垃圾的行為不可取！台中一名網友在家附近發現三大包垃圾被隨意丟棄，不但飄出寵物排泄物惡臭，黑色垃圾袋中廚餘還爬滿了蛆，氣憤的他顧不得髒，從中翻出薪資袋與藥袋，透過不多的線索找到亂丟垃圾的兇手，還報了警，許多網友也大讚他的「柯南精神」。

這名家住台中北屯區的黃姓網友26日在臉書「爆廢1公社」不滿指出，「給何先生及樓小姐，我在北屯區X街X號的對面，發現被人丟了三包垃圾，裡面有衛生棉、惡臭廚餘、寵物排遺、檳榔、香菸，還有樓小姐的藥袋，可不可以請你們解釋，為何在被人亂丟的垃圾裡面，出現了你的體檢表和樓小姐的藥袋？我已經報警處理，需要你們協助了解是誰亂丟垃圾！」

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原PO貼出的照片中可見，有一包薪資袋上面寫著上班18天薪水1萬8，再加4000元加班費，總計薪資2萬2，但因曠職和遲到被扣了1400元，又臨時請假再扣300元，實際只有領到2萬300元。另外，原PO還挖出關鍵的藥袋，透過臉書緊急通知該名樓小姐。

文章曝光讓不少人大讚原PO的「柯南精神」，紛紛留言「真的要追根究底」、「不能輕易放過阿，否則之後會狂被丟」；另外，也有網友看到薪資袋，歪樓酸說「薪水這麼少了，就別再曠職了吧」、「亂丟垃圾就算了，曠職真的很不行」、「你亂丟垃圾不可恥，可恥的是你薪水那麼少還曠職」、「又是個實名制丟垃圾」、「滿可憐的，只賺兩萬多難怪倒垃圾都不會」。

照片中可見，一包薪資袋上面寫著上班18天薪水1萬8，再加4000元加班費，總計薪資2萬2，但因曠職和遲到被扣1400元，又臨時請假再扣300元，實際領到2萬300元；另外，他還挖出一包藥袋，透過臉書也緊急通知該名藥袋主人。（圖擷取自臉書「爆廢1公社」）

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