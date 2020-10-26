錢穆故居登錄北市紀念建築 傅斯年圖書館列歷史建築

台北市政府文資委員會認為，錢穆對中國文史研究及教育貢獻影響後世深遠，今一致通過將錢穆故居登錄為紀念建築。（台北市政府文化局提供）

2020/10/26 20:23

〔記者鄭名翔／台北報導〕中國國學、史學、儒學宗師錢穆晚年居於台北市士林區「素書樓」，在此著述講學，培育無數史學人才，為彰顯錢穆對中國文史研究及教育貢獻，台北市政府文資委員會今一致通過將「錢穆故居」登錄為紀念建築；而中央研究院內的「傅斯年圖書館」除具時代意義，建物呈現代主義特色，也被列為歷史建築。

錢穆故居建於1968年，外觀仿錢穆於香港的住所，為兩層樓西式建築，設計出於妻子胡美琦之手，客廳作為講學廳堂，錢穆在此授業傳道22年；1989年，時任立法委員的陳水扁及北市議員周伯倫認為錢穆佔公產，要求搬家並改設紀念館，令錢穆嘆「活的不許住，還沒死就要做紀念館。」並於1990年主動遷出，3個月後以96歲高齡辭世。

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北市府文化局於2001年接管素書樓，改名為「錢穆故居」，現委由台北市立大學經營管理，作為開放式藝文館所，辦理錢穆相關的藝文及教育推廣活動。

文資委員詹添全憶及，早年曾於國立台灣大學旁聽錢穆講學，當時場面如萬人空巷，許多學生擠不進教室，紛紛攀爬在窗上，手勾木框側耳細聽。

詹添全說，錢穆在講述中國文學時，擅以故事結合自身心得，解說歷代詩詞創作，尤其引唐代詩人李白的詩句「黃河之水天上來」，形容悠遠文化及豐厚史學的磅礡感動，至今仍為學界景仰。

為彰顯錢穆對中國文史研究、國學教育的深遠貢獻，14名列席委員今一致同意，將錢穆故居登錄為紀念建築，也成為北市繼林語堂故居、黃杰故居、臺靜農故居後第4座紀念建築。

另，中研院為紀念歷史語言研究所的創所所長、前台大校長傅斯年，於1961年運用美國援助經費建造「傅斯年圖書館」，除具追思學界巨擘意義，且建築採人字型斜屋頂，入口雨庇及階梯表現RC樑柱結構美感，呈現現代主義特色，也經文資委員一致通過登錄為歷史建築。

中研院為紀念歷史語言研究所的創所所長、前台大校長傅斯年，於1961年運用美國援助經費建造「傅斯年圖書館」，經北市文資審議通過登錄為歷史建築。（台北市政府文化局提供）

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