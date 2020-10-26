為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    錢穆故居登錄北市紀念建築 傅斯年圖書館列歷史建築

    台北市政府文資委員會認為，錢穆對中國文史研究及教育貢獻影響後世深遠，今一致通過將錢穆故居登錄為紀念建築。（台北市政府文化局提供）

    台北市政府文資委員會認為，錢穆對中國文史研究及教育貢獻影響後世深遠，今一致通過將錢穆故居登錄為紀念建築。（台北市政府文化局提供）

    2020/10/26 20:23

    〔記者鄭名翔／台北報導〕中國國學、史學、儒學宗師錢穆晚年居於台北市士林區「素書樓」，在此著述講學，培育無數史學人才，為彰顯錢穆對中國文史研究及教育貢獻，台北市政府文資委員會今一致通過將「錢穆故居」登錄為紀念建築；而中央研究院內的「傅斯年圖書館」除具時代意義，建物呈現代主義特色，也被列為歷史建築。

    錢穆故居建於1968年，外觀仿錢穆於香港的住所，為兩層樓西式建築，設計出於妻子胡美琦之手，客廳作為講學廳堂，錢穆在此授業傳道22年；1989年，時任立法委員的陳水扁及北市議員周伯倫認為錢穆佔公產，要求搬家並改設紀念館，令錢穆嘆「活的不許住，還沒死就要做紀念館。」並於1990年主動遷出，3個月後以96歲高齡辭世。

    北市府文化局於2001年接管素書樓，改名為「錢穆故居」，現委由台北市立大學經營管理，作為開放式藝文館所，辦理錢穆相關的藝文及教育推廣活動。

    文資委員詹添全憶及，早年曾於國立台灣大學旁聽錢穆講學，當時場面如萬人空巷，許多學生擠不進教室，紛紛攀爬在窗上，手勾木框側耳細聽。

    詹添全說，錢穆在講述中國文學時，擅以故事結合自身心得，解說歷代詩詞創作，尤其引唐代詩人李白的詩句「黃河之水天上來」，形容悠遠文化及豐厚史學的磅礡感動，至今仍為學界景仰。

    為彰顯錢穆對中國文史研究、國學教育的深遠貢獻，14名列席委員今一致同意，將錢穆故居登錄為紀念建築，也成為北市繼林語堂故居、黃杰故居、臺靜農故居後第4座紀念建築。

    另，中研院為紀念歷史語言研究所的創所所長、前台大校長傅斯年，於1961年運用美國援助經費建造「傅斯年圖書館」，除具追思學界巨擘意義，且建築採人字型斜屋頂，入口雨庇及階梯表現RC樑柱結構美感，呈現現代主義特色，也經文資委員一致通過登錄為歷史建築。

    中研院為紀念歷史語言研究所的創所所長、前台大校長傅斯年，於1961年運用美國援助經費建造「傅斯年圖書館」，經北市文資審議通過登錄為歷史建築。（台北市政府文化局提供）

    中研院為紀念歷史語言研究所的創所所長、前台大校長傅斯年，於1961年運用美國援助經費建造「傅斯年圖書館」，經北市文資審議通過登錄為歷史建築。（台北市政府文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北門洗滌鹽工廠 變身觀光工場
    2020/10/23 18:55

    北門洗滌鹽工廠 變身觀光工場
    屏東里港蔡家古厝只剩「正身」 登錄為歷史建築
    2020/10/06 18:38

    屏東里港蔡家古厝只剩「正身」 登錄為歷史建築

    秋冬保養之道 血液循環是關鍵
    大內楊長利公厝、新市大社張氏中廳 登錄歷史建築
    2020/09/29 17:47

    大內楊長利公厝、新市大社張氏中廳 登錄歷史建築
    三處歷史建築將進行文資身分廢除審議 若通過成北市首例
    2020/05/24 23:55

    三處歷史建築將進行文資身分廢除審議 若通過成北市首例
    北市增4歷史建築 草山行館再擴4倍成園區明年招標
    2019/08/12 22:37

    北市增4歷史建築 草山行館再擴4倍成園區明年招標
    中市公告「孫立人將軍故居」為中市首座紀念建築
    2018/10/01 19:50

    中市公告「孫立人將軍故居」為中市首座紀念建築
    生活今日熱門
    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目
    2020/10/26 07:29

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目

    醫神濟世也救災！台南仁壽宮4年3度捐贈消防局累計逾500萬元
    2020/10/25 22:57

    醫神濟世也救災！台南仁壽宮4年3度捐贈消防局累計逾500萬元

    亞太學院停辦後屢遭竊 高教工會：政府應派公益董事及校長接管
    2020/10/25 21:54

    亞太學院停辦後屢遭竊 高教工會：政府應派公益董事及校長接管

    歡度重陽不僅敬老、愛老 桃療心理師建議多陪伴長者
    2020/10/25 22:31

    歡度重陽不僅敬老、愛老 桃療心理師建議多陪伴長者

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播