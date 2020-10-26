敏玉奶奶守護美群學童20年 過世再捐百萬助弱勢童

林敏玉（右）擔任大里美群國小愛心志工，守護學童安全20年，上月臨終前交代家屬再捐出百萬當助學金，讓師生都非常感動和不捨。（記者陳建志翻攝）

2020/10/26 23:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里美群國小72歲的志工林敏玉，20年來擔任學校愛心志工、家長委員，因心疼弱勢學童，10多年前捐助50萬成立「林敏玉獎助學金」，為了讓小朋友有更好的學習環境，出錢協助學校「鎮弘學府藝廊」設立，並擴建學校圖書館，對於教育和孩子可說全心投入，卻在上月不幸病逝，全校師生都不捨再也看不到「敏玉奶奶」在路口守護大家的身影，但她放心不下弱勢學童，臨終交代家屬要代為再捐100萬給學校當助學金，讓師生感念在心。

美群國小校長葉中雄表示，學校2000年8月正式招生，林敏玉就加入學校愛心志工隊，後來孫子唸書後，加入家長會成為家長委員，即使孫子畢業仍繼續當家長會顧問，並持續擔任愛心志工，至今20年不中斷，不但上下學在路口守護學童安全，學校辦活動也都可看到她熱心的身影。

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葉中雄表示，林敏玉和先生家中開設機械工廠事業有成，但因年輕時是苦過來的，因此對於經濟弱勢學童特別關心，希望他們經由教育翻轉人生，10多年前就捐助50萬元成立「林敏玉獎助學金」，鼓勵弱勢學童向學。

葉中雄表示，為了鼓勵學生從事藝術創作，林敏玉贊助學校設立「鎮弘學府藝廊」，讓學生作品有更好的展示場所，並出資擴建美群圖書館，讓學生有更好的閱讀環境，對於學校可說是出錢出力。

大里塗城里長黃仁耀也說，林敏玉除了投入學校事務，更是熱心社會公益，全力支持消防工作，捐款買消防頭盔、車子，就連里內聖明宮重建她和先生也捐出100多萬，真的是熱心公益的大好人。

林敏玉因病上月不幸病逝，學校師生都很不捨，難過再也看不到「敏玉奶奶」在路口守護大家的身影，她在臨終前仍惦念學校弱勢學童，交代家屬代為再捐出100萬給「林敏玉獎助學金」，讓弱勢學生安心就學，善行義舉讓全校師生都感念在心，校方也致贈感謝狀表達最深的感謝和不捨。

林敏玉上月過世，臨終交代家屬再捐出百萬當助學金，學校和家長會製作校服形狀的感謝狀給家屬，表達深沈的謝意。（記者陳建志翻攝）

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