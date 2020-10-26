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    大寮菱角進入盛產 秋季微旅行夯

    民眾「撩落去」體驗採菱樂趣。（記者洪臣宏攝）

    民眾「撩落去」體驗採菱樂趣。（記者洪臣宏攝）

    2020/10/26 22:19

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕大寮區拷潭、內坑農特產菱角隨土地開發、台88線開通逐漸萎縮，不過近年開始有年輕人開始回鄉幫忙，社區團體今年更規劃菱角採收微旅行，期盼農特產不要就此消失，同時也推動大寮區地方觀光。

    菱角約在秋季採收，正進入盛產期，大寮區拷潭、內坑里菱角田在20年前高峰期，約有50餘公頃，但根據大寮區公所統計，今年種植面積約9.8公頃，年產量約127公噸，與當年盛況不可同日而語。

    大寮區愛家園協會今年承辦勞動力發展署多元就業方案，推動社區小旅行及社區產業事項，與鳳山社大共同規劃行程，特地以菱角微旅行為主軸，搭配磚窯、古蹟、仁允牧場等路線，讓民眾更了解大寮區，除了紅豆以外，還有其它農特產。

    大寮區愛家園協會理事長李繼強指出，在台88線未通車前，過埤路沿線都是菱角攤販，通車後車流驟減，加上土地開發、耕種的人愈來愈少，菱角田面積萎縮。

    不過也有年輕人開始回鄉幫忙，30歲出頭的王仕賓是科技公司副總，不忍老父親堅守菱田，現在每天上班前、下班後就到菱田當農夫。經營修車廠的黑手簡明獅10年前看到老父的菱角滯銷，深切感受農村落沒，毅然扛起堅守田園責任，且帶入新的種植方式，迅速打出口碑。

    李繼強說，特地規劃穿青蛙裝下菱田採收、洗菱角及DIY行程，希望讓民眾體驗菱農作業，也有菱角風味餐提供不同吃法，讓大家認識大寮曾享有盛名的菱角。

    小朋友洗菱角，體驗菱角生產上市過程。（記者洪臣宏攝）

    小朋友洗菱角，體驗菱角生產上市過程。（記者洪臣宏攝）

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