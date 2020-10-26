為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    謠言終結站》龍捲風捲飛波音747？ 其實是電影畫面啦！

    近日網路上流傳宣稱發生在加拿大多倫多的龍捲風影片，查核中心發現早在幾年前就有該影片流傳，且美國查核組織「Snopes」也有發布查核報告。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    近日網路上流傳宣稱發生在加拿大多倫多的龍捲風影片，查核中心發現早在幾年前就有該影片流傳，且美國查核組織「Snopes」也有發布查核報告。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    2020/10/26 19:25

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳一段宣稱是發生在加拿大多倫多的一場龍捲風災害影片，隨文還稱有4架「波音747」飛機被捲到天上，看起來好可怕。對此，台灣事實查核中心（TFC）指出，這段網傳影片其實是電影畫面，加拿大官方也未曾證實相關意外的消息，該傳言為錯誤消息。

    查核中心今天（26日）表示，近期在網路上流傳的這段龍捲風影片，繪聲繪影地指稱這起災害發生在加拿大多倫多，狂風大到「連飛機場的4架波音747大飛機都捲到天上了，汽車滿天飛！真可怕」，還聲稱這段「珍貴」影片是「中國國家地理雜誌社」花100萬美元（約新台幣2900萬元）買到的，要網友「切勿錯過觀看機會」，分享出去。

    對此，查核中心發現，網傳影片右下角有「2 KYPN」浮水印字樣，依此關鍵字搜尋，得知該影片其實幾年前就在網路上流傳，美國查核組織「Snopes」2017年9月就針對此傳言發布查核報告 ，指出影片中多處畫面其實來自2014年上映的美國電影《直闖暴風圈（Into The Storm）》。

    查核中心也在影音平台上搜尋到這齣電影片段、幕後花絮等等，確認網傳影片部分畫面與《直闖暴風圈》電影畫面相同。查核中心也特別到《美聯社》、加拿大媒體《CBC》、《National Post》、《The Globe And Mail》等外媒進行檢索關鍵字，都沒有報導相關事件，因此該傳言確定為錯誤謠言。

    經比對，確認網傳影片部分畫面與電影《直闖暴風圈》電影畫面相同。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    經比對，確認網傳影片部分畫面與電影《直闖暴風圈》電影畫面相同。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    謠言終結站》美國領事操縱泰、港、台社運？ 查核中心：假的
    2020/10/23 22:53

    謠言終結站》美國領事操縱泰、港、台社運？ 查核中心：假的
    謠言終結站》網傳泰國暴動多警被打死 查核中心：錯誤訊息
    2020/10/23 21:46

    謠言終結站》網傳泰國暴動多警被打死 查核中心：錯誤訊息

    秋冬保養之道 血液循環是關鍵
    謠言終結站》美國加州發生仇華攻擊事件？查核中心：錯誤訊息！
    2020/10/15 19:54

    謠言終結站》美國加州發生仇華攻擊事件？查核中心：錯誤訊息！
    謠言終結站》燒仙草、勾芡食品有毒？ 查核中心：大部份錯誤！
    2020/10/09 19:10

    謠言終結站》燒仙草、勾芡食品有毒？ 查核中心：大部份錯誤！
    生活今日熱門
    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」
    2020/10/25 21:00

    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」 影片

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目
    2020/10/26 07:29

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目

    搭週年慶熱 枋寮珍珠龍膽石斑上「櫃」駐百貨
    2020/10/25 20:49

    搭週年慶熱 枋寮珍珠龍膽石斑上「櫃」駐百貨

    醫神濟世也救災！台南仁壽宮4年3度捐贈消防局累計逾500萬元
    2020/10/25 22:57

    醫神濟世也救災！台南仁壽宮4年3度捐贈消防局累計逾500萬元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播