謠言終結站》龍捲風捲飛波音747？ 其實是電影畫面啦！

近日網路上流傳宣稱發生在加拿大多倫多的龍捲風影片，查核中心發現早在幾年前就有該影片流傳，且美國查核組織「Snopes」也有發布查核報告。（圖擷取自台灣事實查核中心）

2020/10/26 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳一段宣稱是發生在加拿大多倫多的一場龍捲風災害影片，隨文還稱有4架「波音747」飛機被捲到天上，看起來好可怕。對此，台灣事實查核中心（TFC）指出，這段網傳影片其實是電影畫面，加拿大官方也未曾證實相關意外的消息，該傳言為錯誤消息。

查核中心今天（26日）表示，近期在網路上流傳的這段龍捲風影片，繪聲繪影地指稱這起災害發生在加拿大多倫多，狂風大到「連飛機場的4架波音747大飛機都捲到天上了，汽車滿天飛！真可怕」，還聲稱這段「珍貴」影片是「中國國家地理雜誌社」花100萬美元（約新台幣2900萬元）買到的，要網友「切勿錯過觀看機會」，分享出去。

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對此，查核中心發現，網傳影片右下角有「2 KYPN」浮水印字樣，依此關鍵字搜尋，得知該影片其實幾年前就在網路上流傳，美國查核組織「Snopes」2017年9月就針對此傳言發布查核報告 ，指出影片中多處畫面其實來自2014年上映的美國電影《直闖暴風圈（Into The Storm）》。

查核中心也在影音平台上搜尋到這齣電影片段、幕後花絮等等，確認網傳影片部分畫面與《直闖暴風圈》電影畫面相同。查核中心也特別到《美聯社》、加拿大媒體《CBC》、《National Post》、《The Globe And Mail》等外媒進行檢索關鍵字，都沒有報導相關事件，因此該傳言確定為錯誤謠言。

經比對，確認網傳影片部分畫面與電影《直闖暴風圈》電影畫面相同。（圖擷取自台灣事實查核中心）

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