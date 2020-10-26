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    獨家》猴群入侵校園搶奪學生早餐 雲林校方找到原因…更為難

    猴群大學入侵校園，經過調查，原因竟是校園大門口及校園周邊的大王椰子樹。（淵明國中校長丁清峰提供）

    猴群大學入侵校園，經過調查，原因竟是校園大門口及校園周邊的大王椰子樹。（淵明國中校長丁清峰提供）

    2020/10/26 13:29

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣淵明國中出國猴群更入侵校園欲搶奪學生早餐，經研究團隊調查，原因竟是校園內外合計20多株的大王椰子樹，由於能根本解決的「鋸樹法」勢必引來批評，相關單位並不考慮，目前只能盯著椰子樹看，只要一掉下花苞就由立即撿除，希望能斷絕校園內猴群的食物來源。

    上週雲林縣林內鄉龍過脈步道的一群猴子約2、30隻，在猴老大指揮下大舉入侵淵明國中，不僅挑釁學生，還想搶奪學生用塑膠袋提著的早餐，甚至和校園守衛對峙。

    由於行政院林務局有委託屏東科技大學團隊進行台灣獼猴研究，雲林縣政府農業處邀請該團隊勘察後認為，造成猴群大學入侵淵明國中校園的原因主要竟是大門口的椰子樹，而學校包括門口及圍牆內外，大王椰子樹多達20多株。

    農業處森林及保育科長張文東表示，調查結果顯示，猴群是被這些大王椰子樹開花結果產生的果實所吸引而來，只有斷絕校園內及周邊猴群的食物來源才可能阻絕猴群入侵校園，但這些大王椰子樹已有4.50年的樹齡，一旦砍除將引起非議，並不考慮。

    淵明國中校長丁清峰表示，這幾天每天一早6點半林內鄉公所的驅猴人就會趕到學校放鞭炮驅趕猴子，而學校人員也會緊盯著大王椰子樹，只要有花苞掉落就會馬上撿除，以斷絕猴群食物來源，暫時解除猴患。

    猴群大學入侵淵明國中。（資料照片）

    猴群大學入侵淵明國中。（資料照片）

    猴群企圖搶奪學生早餐。（資料照片）

    猴群企圖搶奪學生早餐。（資料照片）

    淵明國中緊臨龍過脈步道登山入口，登山客餵食猴群讓猴子學會搶奪人類手提袋內的食物。（淵明國中校長丁清峰提供）

    淵明國中緊臨龍過脈步道登山入口，登山客餵食猴群讓猴子學會搶奪人類手提袋內的食物。（淵明國中校長丁清峰提供）

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