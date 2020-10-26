新北96％露營區違法 侯友宜：該拆就拆

新北市有業者在石門區的保護區違法搭設蒙古包帳篷做營利使用。（圖由民眾提供）

2020/10/26 13:37

［記者賴筱桐／新北報導］近年露營蔚為風潮，新北市議員張錦豪今天在市政總質詢表示，新北市共131處露營區，僅有5處合法，違法比例高達96%，甚至有業者在石門區的保護區搭建蒙古包，不僅罔顧消費者權益，還有公安疑慮。侯友宜聞訊直呼：「太離譜了！」將立刻請市府公安聯合稽查小組前往勘查，該拆就拆。

張錦豪指出，根據交通部觀光局露營區查詢專區，新北市有131處露營區，但只有5處合法露營場，包括2處休閒農場、2處公營露營場及1處金山青年活動中心，違法比例高達96%。

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張錦豪舉例說，石門區的保護區有大型商業行為，業者架設40個豪華蒙古包帳篷做營利使用，內部設施有冷氣、床鋪，業者僅取得商業登記，卻違法當「民宿」使用，不須經過消防公安申報，萬一發生火災意外，恐釀成重大災害，業者賺取非法觀光財，罔顧消費者的生命財產安全。

「這絕對不可以！」侯友宜強調，市府針對此案已開罰2次，他認為不夠，蒙古包涉及固定式建築物，該拆就拆，不只是開罰而已，他責成市府公安聯合稽查小組盡速前往現場勘查，立即列管處理，且業者須自行支付強制拆除費用，市府保障合法、取締非法，絕對不手軟，不允許不肖業者破壞新北市的好山好水。

另外，對於露營區違法比率過高，侯友宜說，最主要是土地使用分區不符規定，將要求各事業主管機關善加管理，盡速輔導露營區或休閒農場業者申請合法化。

新北市有高達96%露營區違法，市長侯友宜表示，該拆就拆。（記者賴筱桐攝）

新北市有業者在石門區的保護區違法搭設蒙古包帳篷做營利使用。（圖由民眾提供）

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