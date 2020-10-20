逼問侯友宜表態2024 綠議員轟「老人痴呆」

新北市長侯友宜今天到議會備詢，民進黨團關切他的政治動向。（記者何玉華攝）

2020/10/20 13:15

［記者何玉華／新北報導］新北市議會今（20）日進行第一天市政總質詢，民進黨團由總召林銘仁領軍，追問侯友宜是否會參選2024年總統等政治議題，但對侯友宜回應「活在當下」的回答，林銘仁認為他迴避問題，語出驚人說「你說過的話都是得到老人痴呆症?老人痴呆症沒有辦法選總統耶!」「你是不是恢復一下記憶。」

林銘仁說，侯友宜在7月24日曾回應「誰說我一定要連任」，這是要選總統的表態嗎?身為400萬市民的市長，難道對未來沒有期望?沒有夢想?讓市民沒有期待嗎?侯友宜回應說，他從基層刑警歷練上來，經過無數次戰役，明天和意外，都不知道哪一個會先來?只有活在當下做好現在的事情，要不要連任?要不要做什麼，現在都還太早。

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林銘仁認為，侯友宜的回答跟當時朱立倫說的「做好做滿」一樣是空話，最後的結果是落跑；「活在當下」的意思是隨時會落跑嗎?還是隨時會把事情做好?是隨時都會選總統嗎?

林銘仁認為，侯友宜的對參選總統、連任市長、或中國戰機挑釁等問題，答案都避重就輕、迴避問題，沒有面對問題來討論，這種態度，「全台灣所有2300萬人都解讀你要選總統，結果你說『沒有表態、活在當下』，那你是什麼?那你說過的話都是得到老人痴呆症? 老人痴呆症沒有辦法選總統耶!你知不知道?老人痴呆症人家不會投給你的，連連任都有問題，你是不是恢復一下記憶。」

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