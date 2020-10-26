獨家》渴死了！日月潭頭社水庫乾涸 破41年來最低水位紀錄

日月潭頭社活盆地絲瓜園因供不足，呈現奄奄一息之勢。（記者謝介裕攝）

2020/10/26 11:09

〔記者謝介裕／南投報導〕渴死了！台灣今年遇上56來最大的乾旱，連水源豐沛的南投縣日月潭頭社水庫水位也破底，來到了幾乎乾涸的「呆水位」，農田水利署南投管理處則化危機為轉機，順勢展開水庫「補漏」工程，且已於日前完工，今起開始展開「蓄水大作戰」，提供農田所須的灌溉用水，將可能衍生的民怨降至最低。

頭社水庫係由當地出生的前司法院長林洋港向中央建議興建的，於1978初開工，隔年如期完工，水庫蓄水面積約6.13公頃，初期是提供頭社盆地稻作用水，更造就了遠近馳名的「頭社米」，近年來，日月潭國家風景區管理處在不影響水庫自然生態下，陸續興建吊橋、步道、涼亭、觀景平台等多項設施後，使得水庫更兼具觀光遊憩的功能，每逢星期假日總吸引絡繹不絕的攬勝人潮。

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惟久旱少雨，且雨水多半未降在集水區，導致頭社水庫水位嚴重下降，壩體相關設施裸露，破了水庫從1979年建造啟用41年來最低水位的紀錄，豈是水情拉警報足以形容?農友也叫苦連天﹗

農友說，頭社活盆地包括頭社及武登2個聚落，面積廣達450公頃，係全國第1個以日月潭命名的休閒農業區，如今因缺水導致絲瓜、敏豆、皇帝豆等各種蔬菜生長受到衝擊，有的甚至有枯萎之虞，盼水利單位能協助設法解決。

農田水利署南投管理處指出，頭社水庫有效蓄水量約30萬噸，滿水位標高668公尺，最近發現取水口附近的「豎井」設施有滲漏水問題，遂藉著水位下降至662公尺的「呆水位」機會，也儘速展開修繕維護工作，以節省水資源等各項成本，加上該「補漏」工程也已完工，遂允諾水庫在蓄水期間，每週至少會放水１次進行大規模灌溉，之後也會視作物需求調整供水的時間及次數，並呼籲農友要節約用水、共體時艱，珍惜這得來不易的水源資。

日月潭頭社水庫蓄水量充足時，湖光山色美不勝收。（資料照，農田水利署南投管理處提供）

日月潭頭社活水庫水位嚴重下降，壩體相關設施裸露情形。（記者謝介裕攝）

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