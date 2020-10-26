開心！吳慷仁開車2.5小時到二林工商跟排球選手一起吃麥當勞

吳慷仁開兩個半小時的車子到二林工商跟排球小將加油。（記者顏宏駿翻攝自吳慷仁的臉書）

2020/10/26 09:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林工商排球隊成軍才4年，今年將挑戰全國8強賽，為了幫選手們加油，教練偷偷私訊給知名影星吳慷仁要求「加油影片」，沒想到吳慷仁上週「單刀赴會」，一個人開2個半小時車子親自到二林工商幫選手加油打氣，還帶她們去吃麥當勞，他跟選手約定，打進前8強還會再回來。

吳慷仁前天在自己臉書公佈這段行程，他説，半個月前收到侯佳吟教練私訊（兩人並不認識）要求拍一段鼓勵全隊的影片，因為全隊女將都是吳慷仁的鐵粉。

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吳慷仁為此特別上該校的網站，他被侯佳吟教練的介紹影片深深打動「我們這邊的孩子都挺辛苦的，來二林工商你會學到3樣東西，一個叫負責、一個叫吃苦耐勞、一個叫認真，這些就是你最好的畢業禮物」。吳慷仁決定親自南下，沒帶宣傳，只帶20顆送給大家的全新排球。

2個半小時的車程，「暖男」吳慷仁乍然到校，小將不敢相信自己的眼睛，彷彿見到「男神」，大家High翻天，選手們都哭了。

吳慷仁說，原來這支排球勁旅的隊員的家都在外地，平日住校，早上6點就起床練球，白天上課，下午再練球，生活並不輕鬆，但他感受到團隊的自律、自責。

吳慷仁還請她們去附近吃麥當勞，選手們為了打進前8強，都做體重控制，大家都不太敢吃，他衷心祝福排球隊這10名小女將，也一一跟她們合照。

離去時吳慷仁說，如果真的打進8強，我「一定再下來請大家吃飯」，他鼓勵選手們，比賽雖然殘酷，但別怕輸，輸，你什麼也不會損失，但贏了是加分，輸了反而更是換來深刻的回憶，人生就會成長。

吳慷仁開兩個半小時的車子到二林工商跟排球小將加油。（記者顏宏駿翻攝自吳慷仁的臉書）

吳慷仁的車子，滿滿的都是排球（記者顏宏駿翻攝）

吳慷仁跟排球小將們談話。（記者顏宏駿翻攝）

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