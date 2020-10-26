登馬祖大坵島夜賞星空 林佳龍、徐國勇盛讚美不勝收

交通部長林佳龍（左1）、內政部長徐國勇（前排中）在連江縣長劉增應（右）及北竿鄉公所鄉長陳如嵐陪同下登上大坵島；準備參加大坵島暗空之夜活動。（圖為北竿鄉公所提供）

2020/10/26 08:32

〔記者俞肇福／連江報導〕由內政部營建署、交通部觀光局及連江縣政府共同推動大坵島暗空島嶼國際認證，25日在無光害的大坵島舉辦首場暗空之夜活動，內政部長徐國勇及交通部長林佳龍與貴賓登島體驗，林佳龍與徐國勇盛讚大坵島無光害，抬頭仰看星空美不勝收；今天（26日）還有一般觀眾登大坵島售票場次，詳情資訊請上臉書資訊「暗空大坵」搜尋。

首場大坵暗空之夜活動，25日入夜後從碼頭迎賓舞蹈開始，徐國勇、林佳龍在連江縣長劉增應、立委陳雪生、連江縣議長張永江、馬防部指揮官章元勳、副縣長王忠銘、副議長周瑞國、議員陳玉發、馬祖國家風景區管理處長方正光、北竿鄉長陳如嵐、代表會主席吳金平及台北市議員王世堅、合歡山暗空公園重要推手林正修等貴賓一同體驗暗黑的魅力。各界對於未來大坵爭取國際暗空島嶼認證充滿信心，也期許跨部會努力讓大坵成為馬祖觀光亮點。

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大坵是一座位於北竿北方小島，目前內政部、交通部與連江縣政府共同推動暗空計畫，全力提升暗夜星空的觀賞品質，目標成為符合「國際暗空標準」的「暗空島嶼」，暗空島嶼是一個結合減光節能、環境保育、天文旅遊等多重意義的生態旅遊場域。。

連江縣政府、馬祖國家風景區管理處與北竿鄉公所25日、26日兩天晚上舉辦「大坵暗空之夜－動．靜」展演活動。策展單位指出，透過體驗式的活動設計以及與自然共振的聲音肢體演出，引導觀眾沉浸在無邊際的星夜，感受絕無僅有的聽覺、觸覺、嗅覺、味覺與視覺的五感經驗，在無光害的大坵島，學習「暗靜偕行」，找回一直都存在的星光。王世堅也在活動最後獨奏小提琴，演奏曲目為屋頂上的提琴手，獲得在場人士的熱烈掌聲。

北竿鄉長陳如嵐表示，大坵暗空之夜活動採表演者與遊客互動模式，融入情境式的體驗，公所與馬管處希望首場活動能打響大坵暗空觀光，建立永續品牌，未來希望結合島嶼梅花鹿生態園區，配合不同時節週期性舉辦大坵暗空之夜，打造永續低碳的生態旅遊環境。

內政部長徐國勇（左2）、交通部長林佳龍（戴紅帽者）連江縣長劉增應（右1）在大坵島上休憩；圖中的台北市議員王世堅在聽取連江縣議長張永江說明對岸就是中國大陸。（記者俞肇福攝）

由內政部營建署、交通部觀光局及連江縣政府共同推動大坵島暗空島嶼國際認證，25日在無光害的大坵島舉辦首場暗空之夜活動，圖為民眾躺在大坵島上的大草原，抬頭仰看天上星空。（圖為北竿六號據點民宿提供）

由內政部營建署、交通部觀光局及連江縣政府共同推動大坵島暗空島嶼國際認證，25日在無光害的大坵島舉辦首場暗空之夜活動，圖為民眾坐在大坵島上的大草原，欣賞舞者的演出。（圖為北竿六號據點民宿提供）

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