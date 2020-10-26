登馬祖大坵島夜賞星空 林佳龍、徐國勇盛讚美不勝收
〔記者俞肇福／連江報導〕由內政部營建署、交通部觀光局及連江縣政府共同推動大坵島暗空島嶼國際認證，25日在無光害的大坵島舉辦首場暗空之夜活動，內政部長徐國勇及交通部長林佳龍與貴賓登島體驗，林佳龍與徐國勇盛讚大坵島無光害，抬頭仰看星空美不勝收；今天（26日）還有一般觀眾登大坵島售票場次，詳情資訊請上臉書資訊「暗空大坵」搜尋。
首場大坵暗空之夜活動，25日入夜後從碼頭迎賓舞蹈開始，徐國勇、林佳龍在連江縣長劉增應、立委陳雪生、連江縣議長張永江、馬防部指揮官章元勳、副縣長王忠銘、副議長周瑞國、議員陳玉發、馬祖國家風景區管理處長方正光、北竿鄉長陳如嵐、代表會主席吳金平及台北市議員王世堅、合歡山暗空公園重要推手林正修等貴賓一同體驗暗黑的魅力。各界對於未來大坵爭取國際暗空島嶼認證充滿信心，也期許跨部會努力讓大坵成為馬祖觀光亮點。
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大坵是一座位於北竿北方小島，目前內政部、交通部與連江縣政府共同推動暗空計畫，全力提升暗夜星空的觀賞品質，目標成為符合「國際暗空標準」的「暗空島嶼」，暗空島嶼是一個結合減光節能、環境保育、天文旅遊等多重意義的生態旅遊場域。。
連江縣政府、馬祖國家風景區管理處與北竿鄉公所25日、26日兩天晚上舉辦「大坵暗空之夜－動．靜」展演活動。策展單位指出，透過體驗式的活動設計以及與自然共振的聲音肢體演出，引導觀眾沉浸在無邊際的星夜，感受絕無僅有的聽覺、觸覺、嗅覺、味覺與視覺的五感經驗，在無光害的大坵島，學習「暗靜偕行」，找回一直都存在的星光。王世堅也在活動最後獨奏小提琴，演奏曲目為屋頂上的提琴手，獲得在場人士的熱烈掌聲。
北竿鄉長陳如嵐表示，大坵暗空之夜活動採表演者與遊客互動模式，融入情境式的體驗，公所與馬管處希望首場活動能打響大坵暗空觀光，建立永續品牌，未來希望結合島嶼梅花鹿生態園區，配合不同時節週期性舉辦大坵暗空之夜，打造永續低碳的生態旅遊環境。