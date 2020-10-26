足甘心！竹山高中「張爺爺」再捐200萬給學生 累計已達740萬元

張正典爺爺頒發獎助金給南投縣竹山高中學生情形。（記者謝介裕攝）

2020/10/26 08:33

〔記者謝介裕／南投報導〕旅居紐西蘭20年返國定居在南投縣竹山鎮，年約8旬人稱「張爺爺」的張正典，1年半前捐贈540萬元給國立竹山高中（簡稱竹高）成立「昭錫獎助金」專戶，幫助家境清寒但肯奮發向上的學生後，今頒發本學期獎助金時，又加碼捐助200萬元，累計已達740萬元，「張爺爺」將自己省吃儉用存下來的棺材本，化作愛心教育基金，只希望學生們求學之路不要輸在「摳摳」上，令師生們足甘心﹗

台灣鄉土電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」，深受廣大觀眾喜愛，竹山高中校園則上演「我的爺爺怎麼那麼可愛」的真實版，這位學生口中的爺爺就是張正典。

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張正典說，他小時候家裡務農，家境並不是很好，雲林縣斗六初中畢業時，儘管成績相當不錯，但卻無法就讀普通高中考大學，只能被迫朝職校發展，因此，在國立台中高工習得一技之長後，他便前往北部打拼，靠著半工半讀取得台北工專夜間部文憑，之後在電子業闖出屬於自己的一片天地。

不過，隨著年齡增長，對台灣的思念也與日俱增，最後決定回到家鄉竹山定居，且有感於過去自己求學過程因家境困頓，需要提早就業，無緣更上一層樓成為大學生一事，迄今仍耿耿於懷，所以對於成績優異的窮學生也特別感同身受，才決定成立此專戶幫助學生安心就學，進而讓更多優秀的竹山子弟無後顧之憂，能朝自己的求學目標前進。

值得一提的是，「張爺爺」對學生無私的疼愛，以及回饋社會的善行義舉，也獲教育部肯定並頒予金質獎章表揚，校長陳漢銘親自到其住處轉頒此獎章時，「張爺爺」除了備感榮幸以外，也謙稱表示，他年事已高，畢竟「錢」生不帶來死不帶去，在他有生之年，能讓此棺材本發揮最大效益，看著學生不用為錢煩惱而能專注於求學之路，便是他最大的願望，樂觀、豁達的人生觀，也為師生立下標竿典範，獲頒金質獎章，實至名歸。

張正典爺爺頒發獎助金給南投縣竹山高中學生後，與師生們一起開心合照。（記者謝介裕攝）

張正典爺爺頒發獎助金給南投縣竹山高中學生後，與師生們一起開心合照。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山高中校長陳漢銘（右）轉頒教育部金質獎給張正典爺爺（中）情形。（記者謝介裕攝）

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